Beykent Üniversitesi’ne uluslararası akreditasyon

İstanbul Beykent Üniversitesi, eğitimde sürdürülebilir kalite hedefleri doğrultusunda önemli bir başarıya imza atarak, Almanya merkezli prestijli dış değerlendirme kuruluşu ACQUIN tarafından uluslararası akreditasyona layık görüldü.

Söz konusu akreditasyon; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesindeki yüksek lisans programları başta olmak üzere birçok akademik programı kapsıyor. Bu gelişme, üniversitede sunulan eğitimin Avrupa Yükseköğretim Alanı standartlarına tam uyumlu olduğunu ortaya koyuyor.

İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel, elde edilen bu başarının üniversitenin eğitim kalitesinin uluslararası düzeyde tescili anlamına geldiğini belirtti. Öngel, akreditasyonun öğrencilerin akademik ve kariyer yolculuklarına önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak, "Hedefimiz, uluslararası rekabet gücü yüksek mezunlar yetiştirmektir" dedi.

Akreditasyon çalışmalarının diğer bölümler için de sürdüğünü ifade eden Öngel, sürecin üniversite geneline yayılmasının öncelikleri arasında olduğunu belirterek, tüm programları uluslararası akreditasyonla taçlandırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

"Diplomalarımızın uluslararası geçerliliği güçleniyor"

Kalite süreçlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Günay Deniz Dursun ise konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Eğitimde kalite, sistematik ve kararlı bir çalışmanın sonucudur. Ulusal akreditasyonlarımızın yanı sıra ACQUIN gibi uluslararası saygınlığa sahip bir kurumdan alınan bu akreditasyon; eğitim içeriğimizin, akademik kadromuzun ve altyapı imkanlarımızın dünya standartlarında olduğunu belgelemektedir.

Bu gelişme, mezunlarımızın diplomalarının uluslararası geçerliliğini güçlendirirken, küresel iş gücü piyasasında rekabet avantajlarını artıracaktır. Kalite odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda, bu süreci tüm bölümlerimizi kapsayacak şekilde genişletmeye kararlıyız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı