Haberler

Beykent Üniversitesi’ne uluslararası akreditasyon

Beykent Üniversitesi’ne uluslararası akreditasyon
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Beykent Üniversitesi, ACQUIN’den uluslararası akreditasyon alarak eğitim kalitesini Avrupa standartlarında tescil ettirdi. Rektör Öngel, bunun mezunların küresel rekabet gücünü artıracağını belirtti.

İstanbul Beykent Üniversitesi, eğitimde sürdürülebilir kalite hedefleri doğrultusunda önemli bir başarıya imza atarak, Almanya merkezli prestijli dış değerlendirme kuruluşu ACQUIN tarafından uluslararası akreditasyona layık görüldü.

Söz konusu akreditasyon; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesindeki yüksek lisans programları başta olmak üzere birçok akademik programı kapsıyor. Bu gelişme, üniversitede sunulan eğitimin Avrupa Yükseköğretim Alanı standartlarına tam uyumlu olduğunu ortaya koyuyor.

İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel, elde edilen bu başarının üniversitenin eğitim kalitesinin uluslararası düzeyde tescili anlamına geldiğini belirtti. Öngel, akreditasyonun öğrencilerin akademik ve kariyer yolculuklarına önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak, "Hedefimiz, uluslararası rekabet gücü yüksek mezunlar yetiştirmektir" dedi.

Akreditasyon çalışmalarının diğer bölümler için de sürdüğünü ifade eden Öngel, sürecin üniversite geneline yayılmasının öncelikleri arasında olduğunu belirterek, tüm programları uluslararası akreditasyonla taçlandırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

"Diplomalarımızın uluslararası geçerliliği güçleniyor"

Kalite süreçlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Günay Deniz Dursun ise konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Eğitimde kalite, sistematik ve kararlı bir çalışmanın sonucudur. Ulusal akreditasyonlarımızın yanı sıra ACQUIN gibi uluslararası saygınlığa sahip bir kurumdan alınan bu akreditasyon; eğitim içeriğimizin, akademik kadromuzun ve altyapı imkanlarımızın dünya standartlarında olduğunu belgelemektedir.

Bu gelişme, mezunlarımızın diplomalarının uluslararası geçerliliğini güçlendirirken, küresel iş gücü piyasasında rekabet avantajlarını artıracaktır. Kalite odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda, bu süreci tüm bölümlerimizi kapsayacak şekilde genişletmeye kararlıyız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: ABD savaş gemisi vuruldu

İran dediğini yaptı! ABD savaş gemisi vuruldu
Polis, öğretmen, vaiz! Memurun dört gözle beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun beklediği zam tablosu ortaya çıktı
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek

Enflasyondaki yükseliş sonrası Bakan Şimşek'ten ilk açıklama
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan yardımcısı açıkladı: Sigara kimlikle satılacak

Tiryakiler dikkat! Sigara satışında yeni dönem
128 sene sonra ilk kez şampiyon olunca taraftarlar sahayı bastı

128 sene sonra gelen şampiyonluğu böyle kutladılar

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı inanılmaz
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

Ettiği küfür maçın önüne geçti!

Bakan yardımcısı açıkladı: Sigara kimlikle satılacak

Tiryakiler dikkat! Sigara satışında yeni dönem
Çocukları ve eşleriyle birlikte gittikleri gösteriye attıkları bakışlar damga vurdu

Bu bakışları olay oldu!

Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı: Namusumu temizledim

Gelinini öldüren kayınvalide pencereye çıkıp böyle haykırmış