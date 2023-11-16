İsmail Sivri Çocuk Öyküleri Yarışması Başvuruları Başladı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen İsmail Sivri Çocuk Öyküleri Yarışması için başvurular başladı. Ortaokul ve lise öğrencilerinin katılabileceği yarışmada dereceye girenler ödüllendirilecek.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ne 14 yıl başkan olarak hizmet veren, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Kurucu Genel Başkanı İsmail Sivri'nin adını yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak amacıyla bu yıl yedincisi düzenlenen "İsmail Sivri Çocuk Öyküleri Yarışması'için başvurular başladı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen yarışmaya; ortaokul ve lise öğrenimine devam eden öğrenciler başvurabiliyor. Başvurular 30 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek.

Öğrenim çağındaki çocuk ve gençlere yazmayı, yaşamayı, doğayı sevdirmek, öykücülüğünü daha iyi tanıtıp, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve ödüllendirmek amacını taşıyan yarışmada dereceye giren öğrenciler, dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar ile ödüllendirilecek.

İsmail Sivri 11. Çocuk Öyküleri Yarışması Seçici Kurulu, tanınmış yazarlarımızdan, Hidayet Karakuş, Yazar Hüseyin Yurttaş, Yazar Hacer Kılcıoğlu, Yazar Mavisel Yener, Yazar Yunus Bekir Yurdakul, Yazar Defne Ongun, Yazar Gülşah Elikbank, İGC Başkanı Dilek Gappi'den oluşuyor. Yarışmanın son katılım tarihi 30 Kasım 2023 olarak belirlenmiştir.