İskenderun Teknik Üniversitesi Zile'yi İncelemek İçin Saha Çalışmalarına Başladı

İskenderun Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümü akademisyen ve öğrencileri, Zile ilçesini şehircilik açısından incelemek üzere saha çalışmalarına başladı. Zile Belediyesinin daveti üzerine gerçekleştirilen çalışmalar, deprem, imar planları ve kentin gelişimi gibi konuları ele alacak.

İskenderun Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümü akademisyen ve öğrencileri, Tokat'ın Zile ilçesini şehircilik açısından incelemek üzere mercek altına aldı.

Zile Belediyesinin daveti üzerine Zile'ye gelen 16 kişilik ilk teknik grup saha anketleri, riskli kavşaklar, imar hareketleri ile ilgili çalışmaya başladı. 37 kişilik ikinci teknik ekibin 1 Ekim'de Zile'ye geleceğini belirten yetkililer; deprem, imar planları ve kentin gelişimi ile ilgili çalışacakları ifade etti.

"Zile'nin sağlıklı gelişimi için bize yol haritası olacaktır"

Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, "Saha incelemelerinden sonra yaklaşık bir yıl sürecek çalışmalar Zile'nin sağlıklı gelişimi için bize yol haritası olacaktır. İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü nezdinde tüm öğretim görevlisi ve öğrencilerine teşekkür ediyorum" dedi. - TOKAT