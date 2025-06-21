Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler

Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
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Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
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Adana'da isim benzerliği nedeniyle yanlış okula giden bazı adaylar YKS'ye giremedi. "Çukurova Borsa İstanbul İlkokulu" adıyla iki farklı okulun bulunması, öğrencilerin sınav merkezlerini karıştırmasına ve sınavı kaçırmasına yol açtı.

Adana'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek isteyen bazı adaylar, sınav giriş belgelerindeki okul isimlerini karıştırınca büyük bir mağduriyet yaşadı. İsim benzerliği nedeniyle yanlış okula giden öğrenciler, sınav salonuna zamanında ulaşamayınca sınava alınmadı.

Olay, Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşandı. Sınav günü, bazı adaylar "Çukurova Borsa İstanbul İlkokulu" ifadesini, Kurttepe Mahallesi'nde bulunan okul yerine Belediye Evleri Mahallesi'ndeki benzer isimli okul olarak algıladı. Aynı isimle iki farklı okulun bulunması, öğrencilerin yanlış adrese yönelmesine neden oldu.

KARIŞTIRILAN OKULLAR;

  • Kurttepe Mahallesi'ndeki: Çukurova Borsa İstanbul İlkokulu
  • Belediye Evleri Mahallesi'ndeki: Çukurova Borsa İstanbul İlkokulu

Okulun sadece mahalle adlarıyla ayrılıyor olması ve harita uygulamalarında da benzer isimle yer alması, adayların sınav günü panik halinde yanlış okula gitmesine yol açtı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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