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1.228 Astsubay Adayı Mezuniyet Coşkusu Yaşadı

1.228 Astsubay Adayı Mezuniyet Coşkusu Yaşadı
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Bursa'da Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndan 1228 astsubay adayı mezun oldu. Törende dönem birincisi Ali Alazeybek konuşma yaptı, dereceye girenlere diploma ve plaketleri verildi. Jandarma Genel Komutanı ve İçişleri Bakanı'nın canlı yayın konuşmaları aktarıldı.

Bursa'da Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda eğitimlerini tamamlayan bin 228 astsubay adayı, mezuniyet heyecanı yaşadı. Törende dönem birincisi Ali Alazeybek mezunlar adına konuşma yaparken, dereceye giren öğrencilere diploma ve plaketleri takdim edildi.

Bursa Atıcılar Atletizm Sahası'nda gerçekleştirilen mezuniyet törenine Bursa Valisi Erol Ayyıldız, protokol üyeleri, çok sayıda davetli ve öğrencilerin aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda mezunlar adına dönem birincisi Ali Alazeybek bir konuşma yaptı. Ardından "Işıklar" şiiri seslendirildi. Programda ASEM dönem birincisi Ali Alazeybek yaş kütüğüne plaket çakarken, dereceye giren öğrencilere diplomaları ve ödülleri verildi.

Törende konuşan Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Jandarma Albay Osman Delen, eğitimlerini başarıyla tamamlayan bin 228 astsubay adayını tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Mezuniyet programında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin konuşmaları canlı yayın bağlantılarıyla tören alanına aktarıldı. Törende ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı da ekranlardan takip edildi. Konuşmaların ardından Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına bağlı birlik tarafından bayrak devir teslim töreni gerçekleştirildi. Mezun astsubaylara diplomalarının verilmesinin ardından Jandarma Marşı okundu. Bursa İl Müftüsü Niyavuz Selim Karabayır tarafından yapılan uğurlama duasının ardından mezun öğrenciler tören geçişi gerçekleştirdi. Tören, mezunların aileleriyle bir araya gelmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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