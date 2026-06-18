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İpsala'da öğrencilere gıda güvenliği ve israfı eğitimi

İpsala'da öğrencilere gıda güvenliği ve israfı eğitimi
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Edirne'nin İpsala ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurtuluş Ortaokulu ve Atatürk İlkokulu'nda öğrencilere gıda güvenliği, israfın önlenmesi ve sağlıklı beslenme konularında eğitim verdi.

Edirne'nin İpsala ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik Gıda Güvenliği ve Gıda İsrafı Eğitimi düzenlendi.

Kurtuluş Ortaokulu ve Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirilen eğitim programına İlçe Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy da katıldı. Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü'nde görevli gıda kontrol personelleri tarafından verilen eğitimlerde öğrencilere gıda güvenliği, gıda israfının önlenmesi, sağlıklı beslenme, gıda okuryazarlığı ve gıda zehirlenmeleri konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerde, güvenilir gıdaya ulaşmanın önemi ve bilinçli tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesi konusunda farkındalık oluşturuldu. Program, öğrencilerin sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Yetkililer, sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla okullarda düzenlenen bilinçlendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenler ve öğrencilerin katkılarından dolayı teşekkür edilirken, vatandaşlara tüketime uygun olmayan gıda ürünleri veya gıda kaynaklı uygunsuzluklarla karşılaşmaları halinde ALO 174 Gıda Hattı'nı arayarak ihbarda bulunabilecekleri hatırlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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