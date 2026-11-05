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İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi programları 1 Ocak 2032'ye kadar akredite edildi

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İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi programları 1 Ocak 2032'ye kadar akredite edildi
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İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinin Türkçe ve İngilizce Tıp Eğitimi Programları, TEPDAD değerlendirmesini başarıyla tamamlayarak 1 Ocak 2032'ye kadar akredite edildi. TEPDAD Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek imzalı yazıda fakültenin başarısı tebrik edildi.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinin Türkçe ve İngilizce Tıp Eğitimi Programları, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından yürütülen değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayarak 1 Ocak 2032 tarihine kadar akredite edildi.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinin akreditasyon başvurusu üzerine Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından gerçekleştirilen değerlendirmede, fakültenin Türkçe ve İngilizce Tıp Eğitimi Programlarının Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları'nı karşıladığı tespit edildi.

TEPDAD Yönetim Kurulunun 27 Ekim 2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, programın 1 Ocak 2032 tarihine kadar akredite edilmesine karar verildi. Akreditasyon kararına ilişkin TEPDAD Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek imzasıyla İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına gönderilen yazıda, fakültenin bu başarısı tebrik edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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