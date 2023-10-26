İnönü Üniversitesi'nden Sami Akbulut, Stanford'un Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde

Stanford Üniversitesi Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları listesini yayınladı. Dünyanın en iyi akademisyenleri listesinde son 3 yıldır birinci olan İnönü Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sami Akbulut da bulunuyor.

STANFORD'UN LİSTESİNDE TÜRK BİLİM İNSANI DA VAR

Stanford Üniversitesi' Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları listesini yayınladı. Dünyanın en iyi akademisyenleri listesinde son 3 senedir birinci olan İnönü Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sami Akbulut da yer aldı. Akbulut, " Malatya'mızı ve Üniversitemizi uluslararası standartlara ulaştırmak için niteliği ve niceliği kaliteli çalışmalar üretmek zorundayız ve inşallah yakın zamanda Malatya'yı seven liyakatli akademisyenlerimizle beraber bu ivmeyi yakalayacağız'' dedi

"ÜNİVERSİTEMİZİ ULUSLARARASI STANDARTLARA ULAŞTIRMAK İÇİN ÜRETMEK ZORUNDAYIZ"

Fırat Üniversitesinin bilimsel çalışma anlamında İnönü Üniversitesinin önüne geçtiğini belirten Prof. Dr. Akbulut, ''Daha önceki yıllarda bilimsel çalışmalar ve sanat eserleri üretimi açısından İnönü Üniversitesinin Fırat Üniversitesinin önünde yer alıyordu ancak son yıllarda Stanford'un listelerinden de anlaşılacağı üzere Fırat Üniversitesinin bilimsel açıdan daha fazla öne çıktığı ve hatta ülkenin birçok köklü üniversitesinin bile önüne geçtiği görülmektedir. Fırat Üniversitesinin bu çıkışı bölge açısından gurur verici bir gelişme ancak Malatya'yı seven bir akademisyen olarak İnönü Üniversitesi perspektifinden baktığımda üzüntü verici bir durum. Bu sonuçlar İnönü Üniversitesi akademisyenlerinin akademik çalışmalar üretme ve bunları saygın dergilerde yayınlama konusunda beklentilerimizin altında kaldığının indirekt bir göstergesidir. Yani bizler Malatya'mızı ve Üniversitemizi uluslararası standartlara ulaştırmak için niteliği ve niceliği kaliteli çalışmalar üretmek zorundayız ve inşallah yakın zamanda Malatya'yı seven liyakatli akademisyenlerimizle beraber bu ivmeyi yakalayacağız'' ifadelerini kullandı.

"ÜNİVERSİTEMİZİ HAK ETTİĞİ SEVİYEYE GETİRMELİYİZ"

Kollektif çalışmanın önemine vurgu yapan Akbulut, "Benim bireysel olarak bir şeyler yapmam tek başına bir şey ifade etmiyor. Kollektif çalışmalı ve üniversitemizi hak ettiği seviyeye getirmeliyiz. Bunun yegâne yolu Malatya'yı seven ve liyakatli kadroların üniversiteye kazandırılmasından geçer. Allah'ın izniyle liyakatli kadrolarla bunu yakında başaracağız ve hep beraber hem şehrimizi hem de ülkemizi gururlandıracak sonuçlar elde edeceğiz. Türkiye'de 200'den fazla üniversite bulunmakta ve İnönü Üniversitesi 1975 yılında kuruldu ve ülkemizde kurulan 14. üniversite olma özelliği taşıyor. Bu kadar köklü bir üniversitenin daha iyi yerlere gelmesini çok isterim'' diye konuştu.