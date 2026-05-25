İnönü Medya Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu, Ulusal Gençlik Zirvesi'ne katıldı

İnönü Üniversitesi İnönü Medya Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından Ankara'da düzenlenen "Dezenformasyonla Mücadele Ulusal Gençlik Zirvesi 2026" programına katıldı.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinde faaliyet gösteren dezenformasyonla mücadele kulüplerinin de yer aldığı zirvede, dijital çağda doğru bilgiye ulaşma, haberleri sorgulama ve dezenformasyona karşı bilinçli hareket etme konuları ele alındı.

Programın açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarında dijital medya ortamında bilginin hızla yayıldığına dikkat çekilerek, gençlerin doğru bilgiye ulaşma ve yanlış içerikleri ayırt etme noktasındaki rolü vurgulandı.

Zirvede Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Prof. Dr. Nebi Miş "Hakikati Kim, Nasıl Koruyacak?" başlıklı konuşmasını yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Deniz Demir ise, "Türkiye'nin Dezenformasyonla Mücadele Deneyimi" başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Demir, Türkiye'nin dezenformasyonla mücadele alanındaki çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaşarak dijital mecralarda doğru bilginin korunmasının toplumsal açıdan taşıdığı öneme dikkat çekti.

Zirvenin devamında "Hakikat ve Haber: Gazetecilikte Saha Deneyimi" ve "Dijital Medyada Dezenformasyon ve Yeni Nesil İçerik Ekosistemi" başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.

Zirve programının ardından İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, TRT ve Anadolu Ajansı'nın Ankara'daki yerleşkelerine teknik gezi düzenledi. TRT ziyaretinde öğrencilere televizyon yayıncılığı, stüdyo kullanımı, haber üretim süreçleri ve yayın teknolojileri hakkında bilgi verildi. Anadolu Ajansı ziyaretinde ise ajans haberciliği, haber akışı, fotoğraf ve görüntü servisleri ile teyit süreçleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Program ve gerçekleştirilen teknik geziye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Ozan Kocabaş, günümüz enformasyon ekosisteminde dezenformasyonla mücadelenin taşıdığı hayati öneme dikkat çekti. İnönü Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu olarak Türkiye çapında düzenlenen böylesine anlamlı bir organizasyonda yer almaktan duydukları mutluluğu dile getiren Doç. Dr. Kocabaş, topluluğun bu önemli etkinliğe katılımını mümkün kılan desteklerinden ötürü Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat'a, İletişim Fakültesi Dekanlığı ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na şükranlarını sundu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı