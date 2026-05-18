İnönü Üniversitesi Öğrencileri 5. Ar-Ge Proje Pazarı'ndan 4 ödül ile döndü

İnönü Üniversitesi öğrencileri, Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. Ar-Ge Proje Pazarı ve Tanıtım Günleri kapsamında 4 ödül aldı.

Farklı alanlarda geliştirdikleri projelerle dikkat çeken İnönü Üniversitesi öğrencileri, Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Tarım, Gıda ve Çevre Bilimleri kategorilerinde dereceye girerek başarılı sonuçlar elde ettiler.

İnönü Üniversitesi'nin elde ettiği 4 ödülün 3'ü Mühendislik Fakültesi öğrencileri ve akademisyenlerinin danışmanlığında hazırlanan projelerden gelirken, 1 ödül de Malatya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencilerinin hazırladığı projeyle kazanıldı.

Proje yarışmasında Mühendislik ve Temel Bilimler Kategorisi'nde ikincilik ödülünü, yapay zeka destekli kamera ve drone sistemleriyle geliştirilen "E-İSG" adlı proje kazandı. Adem Özkul, Ferhat Yıldız ve Muhammet Bilal Yıldız'dan oluşan proje ekibinin danışmanlığını İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Müslüm Murat Maraş yürüttü. Şantiye ve büyük ölçekli yapılarda iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin dijitalleştirilmesini amaçlayan projeyle baret, eldiven, maske, ayakkabı ve yelek kullanımını anlık olarak denetlenerek iş kazalarının önlenmesine katkı sağlanması hedeflendi.

Aynı kategoride üçüncülük ödülüne ise gıda güvenliği ve personel hijyenini odağına alan "Şefim Temiz" adlı proje layık görüldü. Melih Yılmaz, Furkan Atalay ve Ferhat Yıldız tarafından hazırlanan projenin danışmanlığını Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve aynı zamanda Yazılım Mühendisliği Öğr. Üyesi Doç. Dr. Ömer Faruk Alçin yaptı. Projede yapay zeka destekli kameralar aracılığıyla aşçı ve mutfak personelinin bone, maske, kolluk ve eldiven kullanıp kullanmadığını gerçek zamanlı olarak takip etmeyi amaçladı.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Kategorisi'nde ikincilik ödülünü, siber suçlarla mücadele ve dolandırıcılığı önleme amacıyla geliştirilen "SentinelTK" adlı proje aldı. Taha Göktuğ Karaca, İsmail Atakul ve Mustafa Mert Tozlu'dan oluşan proje ekibine Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Selman Yakut danışmanlık yaptı. Kullanıcıları dolandırıcılık, oltalama ve sahte internet sitelerine karşı korumayı hedefleyen yapay zeka destekli siber güvenlik sistemi olarak öne çıkan proje ile web siteleri, bağlantılar, mesajlar ve bazı davranışlar analiz ederek risk puanı oluşturularak kullanıcıların tehlikeli içeriklere karşı uyarılması hedeflendi.

Tarım, Gıda ve Çevre Bilimleri alanı öğrenci kategorisinde üçüncülük ödülünü ise yüksek besin değerine sahip balkabağını katma değeri yüksek fonksiyonel ürünlere dönüştürülmesini amaçlayan "Balkabağı Bazlı Fonksiyonel Sosların Geliştirilmesi" adlı proje kazandı. Azize Dağ, Merve Çakın ve Ayşenur Koçbay'dan oluşan proje ekibinin danışmanlığını ise Malatya OSB MYO Gıda İşleme Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hacer Gürkan yürüttü. Doğal içerikli, sağlıklı ve tüketici tarafından kabul gören alternatif sos formülasyonları geliştirilen projeyle, tatlı, tuzlu ve acı lezzet profillerine sahip besleyici ve aynı zamanda hem bireysel hem de restoran, fast-food, yemekhane ve toplu yemek sektörlerinde de kullanılabilecek yenilikçi bir alternatif ürün modeli oluşturuldu. - MALATYA

