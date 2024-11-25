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İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: 'Hadi gel de kapat'

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılması yönünde talimat verdiği iddiası hakkında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Senin yazın vız gelir tırıs gider! Hadi gel de kapat. Cesaretin varsa bekliyorum" dedi.

İlk kez CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tarafından dile getirilen, 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı belediyelere kreşlerin kapatılması talimatı verdi' iddiası tartışılmaya devam ediyor.

2024 Yerel Seçimleri'nde İstanbul için yarışan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum iddiayla birlikte yeniden karşı karşıya geldi.

"HADİ GEL DE KAPAT"

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı Toplantısı'nda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakan Murat Kurum'u hedef alarak "Bu akılla millet önümüzdeki sandıkta git başımdan diyecek. Böyle bir işin siyaseti olmaz. Senin yazın vız gelir, tırıs gider. Hadi gel de kapat. Siz bu yazınızı alın çöpe atın" ifadelerini kullandı.

"105 KREŞ AÇTIK"

"Bu çocuk etkinlik merkezi dediğimiz kreşler var ya, 'Belediyelerin kreş yaptıklarını tespit ettik, belediyeler derhal bu kreşleri kapatın' diye bize yazı yazdı" diyen Ekrem İmamoğlu, "Şimdi, ben bunlara Allah akıl versin diye dua ediyorum ya, bakın, Mustafa Kemal Atatürk ne demiş biliyor musunuz? Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi kadınlara karşı ihmal ve kusurun sonucudur demiş. Bu akıl da diyor ki bize, kadınları ve çocukları ihmal edin. Bakın başka bir açıklaması yok bunun. 105 tane kreş açtık. 105 kreş açtık, sıfırdı" ifadelerini kullandı.

"BİZİM KREŞLERİM SİZİN KANAL İSTANBUL'UNUZU YENDİ"

İmamoğlu ayrıca "Daha ilgincini söyleyeyim mi size? Daha ilgincini söyleyeyim. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da belediye başkanlığına aday gösterilen adayları kreş vaatlerinde bulundular. Daha dün, 8 ay önce. Şimdi adaylarının kreş vaatini niye gösterdiler? Çünkü, ben ne dedim hatırlıyor musunuz? Bizim kreşlerimiz sizin Kanal İstanbul'unuzu yendi. Yendi" diye konuştu.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ YALANLADI

Öte yandan bakanlığın belediyeye ait kreşlerin kapatılması yönünde talimat verdiği yönündeki iddialar Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

Merkezden yapılan açıklamada "İddialara konu resmi yazıda, belediyeler tarafından açılan kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin kapatılması değil, kuruluş amacı ve yönetmeliğine uygun faaliyetlerde bulunması gerektiği vurgulanmaktadır" denildi.

İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: 'Hadi gel de kapat'
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Eğitim
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıemin gormecikli:

devlet sanamı soracak

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Kendini devlet üstü görme rehavetinde olan; sözüm ona siyasetçilerimiz yok mu ha işte o siyasetçilerimizi, o tavırlarından dolayı halk onları yıllardır şamar oğlanına çevirdi vesselam...

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

Yav bunun biyerlerine niye koymuyor bu devlet

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