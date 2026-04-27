İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni 4-6 Mayıs'ta Konya'da

İmam Hatip Okulları arasında düzenlenen Mesleki Yarışmaların Türkiye Finalleri, bu yıl ilk kez Konya'da "İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni" adıyla gerçekleştirilecek.

4-6 Mayıs 2026 tarihinde Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılacak olan "İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni" tanıtım lansmanı Konya'da bir otelde yapıldı. Programda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, Konya'da bir ilki gerçekleştireceklerini belirterek, "42 yıldır devam ettirdiğimiz mesleki yarışmaları ilk defa bir ilde ve böyle bir şölen havasında kutlamak istedik. Buna da Konya ev sahipliği yapmış oldu. İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni'yle mesleki yarışmalarımızı klasik yarışma formatının dar sınırlarından çıkartarak daha kapsayıcı, daha katılımcı ve daha görünür bir yapıya kavuşturmuş olacağız. Bu organizasyon artık sadece dereceye giren öğrencilerin sahne aldığı bir final değil. Her öğrencinin emeğinin, her öğretmenin rehberliğinin, her okulun kurumsal katkısının ve İmam Hatip camiasının ortak heyecanının görünüş hale geldiği büyük bir buluşma olacaktır. Biz biliyoruz ki bu süreçte kaybeden yoktur. Yarışmaya hazırlanan her öğrenci kazanmıştır. Ona emek veren her danışman öğretmen kazanmıştır. Öğrencisinin yanında duran her okul müdürü, her yönetici, her veli bu sürecin bir parçası olarak bizce kazanmıştır. Bu nedenle bu şölen sadece sonuçların ilan edildiği bir organizasyon değil, emeğin, gayretin, aidiyetin ve temsil bilincinin takdir edildiği bir eğitim iklimi olacaktır" dedi.

4-6 Mayıs 2026 tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilecek buluşmanın mekanı itibariyle de ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Ahmet İşleyen, "Konya irfanın, hikmetin, sözün ve gönül medeniyetimizin sembol şehirlerinden biridir. Böyle bir programın Konya'da gerçekleştirilmesi yalnızca teknik bir tercih değil, aynı zamanda geleneğin ruhuyla mekanın hafızasını buluşturan anlamlı bir tercihtir. Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde bu yıl 42'ncisini gerçekleştirecek olan Türkiye finalleri eş zamanlı oturumlar, halka açık programlar, Fuaye etkinlikleri ve kültür sanat içerikleriyle zenginleştirilecektir. Böylece katılımcılar yalnızca izleyen değil, aynı zamanda deneyimleyen, hisseden ve büyük heyecanın parçası olan bir konumda yer alacaktır. Bu yönüyle programımız geleneği teknolojiyle, mesleki eğitimi, kültür ve sanatla, okul aidiyetini toplumsal katılımla buluşturan yeni bir model ortaya koymaktadır" diye konuştu.

Toplantıya, protokol mensupları ve davetliler katıldı. - KONYA

