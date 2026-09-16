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İlköğretim Haftası törenle kutlandı

İlköğretim Haftası törenle kutlandı
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde İlköğretim Haftası kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde İlköğretim Haftası kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Valilik meydanında düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirdi.

Öğrenciler şiirlerini okurken, öğrencilerden oluşan Halk Oyunları ekibinin sergilediği oyunlar da törene renk kattı. Halk oyunları ekibinin gösterisi sırasında öğrencilerin sergilediği performans ilgiyle izlendi.

Törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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