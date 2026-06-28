İbn Haldun Mezuniyetinde Hakikat Vurgusu

İbn Haldun Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'nde 178 öğrenciye diplomaları takdim edildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, "Sizler hakikate karşı açılan her savaşın önünde sağlam bir set olun. Kaleminizle, sözünüzle, duruşunuzla, ilminizle hakikatin şahitleri olun. Çünkü hakikate sadakat yalnızca akademik bir erdem değil, aynı zamanda ahlaki, vicdani ve imani bir sorumluluktur" dedi.

İstanbul İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Külliyesi'nde mezuniyet programı gerçekleştirildi. Bu yıl 8'incisi düzenlenen törene; İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz ile Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker katıldı. Program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşmalarının ardından Mescid-i Aksa İmam Hatibi Urve İkrime programda dualar okudu. Törende 2025-2026 akademik yılında lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından mezun olan toplam 178 öğrenciye diplomaları takdim edildi. Bu yıl lisans programlarından 133, tezli yüksek lisans programlarından 23, tezsiz yüksek lisans programlarından 10 ve doktora programlarından 12 öğrenci mezun oldu.

"Öğrencileri canı gönülden tebrik ediyorum"

Mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında üniversitenin kendi alanında parlayan bir yıldız olduğunu vurgulayan İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, "İbn Haldun Üniversitesi 8'inci mezuniyet törenini gerçekleştiriyor. Bugün şunu söylemeliyim ki, bu kadar kısa sürede kurumsallaşarak kendi şemasının parlayan yıldızı olmuştur. Bu güzide kurumda bir müddet öğretim üyeliği yapmış olmanın ayrıca benim adıma onur teşkil ettiğini ifade etmek isterim. Bütün kalbimle buradaki öğrencilerimizin ve mezunlarımızın muhterem ve güçlü Türkiye için ve dünyamızın daha aydınlık bir hale gelmesi için mücadele edeceklerini canı gönülden biliyorum. Kendilerini tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Geleceğe hazırlık misyonu edinen ve kendisini modern dünyanın ilimleriyle kuşatan bu üniversitede sosyal bilimler temel odak noktasıdır. Uluslararasılaşma ve araştırma üniversitesi olması yine İbn Haldun'u ayrıştıran hususlardandır. Beceri ve yetkinlik geliştirmeye verdiği önem ayrıca ifade edilmelidir" şeklinde konuştu.

"Hakikate sadakat yalnızca akademik bir erdem değil, aynı zamanda ahlaki, vicdani ve imani bir sorumluluktur"

Törende İbn Haldun Üniversitesi'nin onun için ne ifade ettiğine değinen Duran, "İnsanlığa söyleyecek sözü olan ama bir reddiye değil alternatif sunabilen, uluslararası sistemin yaşadığı sorunları görüp bunlara çareler üreten ve kısaca insanlığa söyleyecek sözü olan bir kurumdan bahsediyoruz. İbn Haldun iddiası benim gözümde budur. Sizlere istikamet verecek beş büyük emaneti de yanınızda almanızı istiyorum. Birincisi hakikate sadakat, ikincisi insana merhamet, üçüncüsü çalışmada sebat ve mesuliyet şuuru, dördüncüsü estetik ve kültür bilinci ve son olarak geçmişe vefa ile geleceğe inanç. Sizler hakikate karşı açılan her savaşın önünde sağlam bir set olun. Kaleminizle, sözünüzle, duruşunuzla, ilminizle hakikatin şahitleri olun. Çünkü hakikate sadakat yalnızca akademik bir erdem değil aynı zamanda ahlaki, vicdani ve imani bir sorumluluktur. Nerede bir yetimin gözyaşı, nerede bir mazlumun ahı, nerede çiğnenen bir insan onuru varsa orada sizin vicdanınız da hazır bulunsun. Öyle hayatlar yaşayın ki gariplerin duasında, mazlumların umudunda ve kimsesizlerin gönlünde yeriniz olsun. Semasının yükselen yıldızı olan İbn Haldun Üniversitesi'ni tekrardan kutluyorum, emeği geçenlere saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Sizlere güveniyoruz, sizlerden çok şey bekliyoruz"

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, törende yaptığı konuşmasında gençlere güvendiğini ifade ederek, "Biz İbn Haldun Üniversitesi'nin hedeflerine ulaşması için başkanımızla birlikte, kurucu vakfımızla birlikte çalışıyoruz ve çok iddialı hedeflere sabırla, ilmek ilmek örerek adım atarak ulaşmak için gayret ediyoruz. On yılda aslında iyi bir noktaya geldiğimize inanıyoruz. Biz bundan sonra bu yolda kararlılıkla devam edeceğiz. Bu hedeflere bir üniversitenin ulaşması için daha uzun zamana ihtiyaç olduğunu, bunun için de sabırlı olunması gerektiğini her zaman konuşuyoruz, kendimize hatırlatıyoruz. Sizlere güveniyoruz, sizlerden çok şey bekliyoruz" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından dereceye giren öğrenciler ile lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından mezun olan öğrencilere diplomaları takdim edildi. Tören, öğrencilerin ve ailelerinin mezuniyet sevincini paylaşmasıyla sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı