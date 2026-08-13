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Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Şimşek, 81 İlin Eğitim Zirvesinde Bilecik'i Temsil Etti

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Şimşek, 81 İlin Eğitim Zirvesinde Bilecik'i Temsil Etti
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Şırnak'ta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında düzenlenen toplantıda, Türkiye genelindeki eğitim faaliyetleri değerlendirildi. Bilecik'i temsil eden İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' doğrultusunda ortak akıl ve iş birliğiyle öğrencilerin geleceğine katkı sağlayacak çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, 81 ilin eğitim zirvesinde Bilecik'i temsil etti.

Şırnak'ta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında 81 ilin İl Milli Eğitim Müdürlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye genelinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri değerlendirilirken, illerdeki çalışmalar, eğitim politikalarının sahadaki yansımaları ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek uygulamalar ele alındı. Eğitimde ortak akıl, güçlü iş birliği ve istişare anlayışının öne çıktığı toplantıda, öğrencilerin geleceğine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda eğitimde ortak akıl ve güçlü iş birliği anlayışını önemsiyoruz. Sahadaki ihtiyaçları dikkate alarak öğrencilerimizin geleceğine katkı sağlayacak çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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