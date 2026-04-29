İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Türkiye birincisi öğrenciyi tebrik etti

İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Türkiye birincisi öğrenciyi tebrik etti
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su kaynaklarının korunması ve bilinçli kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Su Verimliliği Seferberliği Yarışması" şiir dalında Türkiye birincisi olan Hisarcık Cumhuriyet İlkokulu...

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su kaynaklarının korunması ve bilinçli kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Su Verimliliği Seferberliği Yarışması" şiir dalında Türkiye birincisi olan Hisarcık Cumhuriyet İlkokulu 4-B sınıfı öğrencisi Miray Büşra Gümüşay'ı makamında ağırladı.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün geleceğin "Su Gönüllüleri"ni yetiştirme vizyonuyla Türkiye genelinde resim, şiir, afiş, kompozisyon ve müzik gibi farklı kategorilerde düzenlediği yarışmada, Hisarcık ilçesinden katılan Miray Büşra Gümüşay, şiir dalında birincilik elde etti. Başarılı öğrenciye ödülü, Ankara'da Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı salonunda düzenlenen törende dizüstü bilgisayar olarak takdim edildi.

Türkiye birincisi öğrenci Miray Büşra Gümüşay, Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci, Hisarcık Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Sebiha Kaya ve Sınıf Öğretmeni Serpil Budak ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Müdür Yılmaz, öğrenciyi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA

