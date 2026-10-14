Haberler

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, öğretmenlerle buluşup görüş ve önerileri dinledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, öğretmenlerle buluşup görüş ve önerileri dinledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Öğretmenler Odası Buluşmaları kapsamında öğretmenlerle bir araya gelip görüş, öneri ve taleplerini dinledi. Akbaş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve okul güvenliği konularında değerlendirmelerde bulunarak öğretmenlere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, "Öğretmenler Odası Buluşmaları" çerçevesinde öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinlemek, eğitim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak ve eğitimde ortak hedefler doğrultusunda iş birliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen buluşmada İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş; Milli Eğitim Bakanlığının eğitim politikaları, öğretmenlik mesleğinin önemi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, okul güvenliği ve eğitim-öğretim faaliyetleri başta olmak üzere birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da çok yönlü gelişimlerinin desteklenmesinin önemine dikkat çeken Akbaş, öğrencilerin bireysel gelişimlerinin yakından takip edilmesi, okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi ve güvenli eğitim ortamlarının oluşturulması konularına vurgu yaptı.

Eğitimin niteliğinin artırılmasında öğretmenlerin bilgi, birikim ve özverili çalışmalarının belirleyici bir role sahip olduğunu ifade eden Akbaş, öğretmenlerimizin görüş ve önerilerinin eğitim süreçlerinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Programın sonunda Akbaş, geleceğin teminatı olan öğrencilerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen öğretmenlere emekleri, gayretleri ve eğitime sundukları değerli katkılardan dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 58 sitede yayınlandı.
Yamal'dan Lemina'ya olay gönderme! Cevabı gecikmedi

Maç biter bitmez telefona sarıldı! Paylaşımı bomba

Akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı kamerada! Soğukkanlılığı buz kestirdi

Yazıhaneye girdi, ateş etti, çıktı gitti! Soğukkanlılığı buz kestirdi
Trump yapay zekayla kaplanı yere serdi

Dalga geçmediği bir bu kalmıştı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı

Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı
İsmail Kartal kararını verdi! İşte Aston Villa'yı yıkacak muhtemel 11

İsmail Kartal kararını verdi! İşte Aston Villa'yı yıkacak 11
Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı

Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı
İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Sarıyer'de yollar göle döndü

Film değil gerçek! İstanbul sular altında
İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü!

İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü
Ana haber yayından kalktı, Hande Sarıoğlu ekranlara veda etti

Ana haber yayından kalktı, ünlü sunucu işsiz kaldı
Amasya'da şap alarmı hayvan pazarlarını kapattırdı! 200 binden fazla büyükbaş aşılanıyor

Bir ilimiz alarmda! Hayvan pazarı kapatıldı, nedeni ise korkuttu