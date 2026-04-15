İl Milli Eğitim Müdürü Aydın, öğretmenlerle bir araya geldi

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Şehit Mustafa Türker İlkokulu'nda öğretmenlerle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında öğretmenlerle eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin görüşen İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, yapımına başlanılan yeni okul binasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunarak sürece dair değerlendirmelerini paylaştı. Ardından okul bahçesinde öğrencilerle bir araya gelen İl Müdürü Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıkları kapsamında 'Maarifin Kalbinde Çocuk' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikleri takip etti. Öğrencilerin hazırlık sürecinde sergiledikleri gayret ve ortaya koydukları çalışmaları takdir eden Aydın, öğrencilere başarılar dileyerek azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. - ESKİŞEHİR

