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Iğdır Valisi Taşolar, DYK'da görev yapan eğitimcilerle buluştu

Iğdır Valisi Taşolar, DYK'da görev yapan eğitimcilerle buluştu
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Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nda (DYK) görev yapan eğitimcilerle toplantı yaparak kurs süreci ve öğrenci başarısını değerlendirdi.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nda (DYK) görev yapan eğitimcilerle bir araya geldi.

Toplantıda, kursların yürütülme süreci, öğrencilerin akademik başarılarına sağladığı katkılar ile eğitimde niteliğin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Eğitimcilerin görüş ve değerlendirmelerinin de dinlendiği toplantıda, DYK'ların eğitim-öğretim sürecindeki önemi üzerinde duruldu. Vali M. Fırat Taşolar, fedakarca görev yapan öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkür ederek, eğitim camiasına çalışmalarında başarılar diledi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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