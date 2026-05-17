Iğdır'da 'Doğa Öncüleri Projesi' kapsamında öğrencilere doğa ve kuş eğitimi
Iğdır Aralık Atatürk Ortaokulu'nda 'Doğa Öncüleri Projesi' kapsamında öğrencilere kuş gözlemi, biyolojik çeşitlilik ve yaban hayatı eğitimi verildi. Ayrıca orman mühendisliği meslek tanıtımı yapıldı.

Iğdır Aralık ilçesi Atatürk Ortaokulu'nda yürütülen "Doğa Öncüleri Projesi" kapsamında hazırlanan "Gökyüzündeki Göç Yolu: Iğdır'ın Kuşları" projesine, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli tarafından eğitim desteği sağlandı.

Iğdır Aralık ilçesi Atatürk Ortaokulu'nda yürütülmekte olan "Doğa Öncüleri Projesi" kapsamında tasarlanan "Gökyüzündeki Göç Yolu: Iğdır'ın Kuşları" adlı proje için Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli eğitim verdi. Proje kapsamında öğrencilere Iğdır'ın biyolojik çeşitliliği, yaban hayatı ve milli parklar hakkında doğa eğitimi düzenlendi. Eğitimlerde kuş gözlemi faaliyetleri gerçekleştirilirken, yaban hayatı çalışmalarında kullanılan ekipmanlar da öğrencilere tanıtıldı. Ayrıca Kariyer Günü etkinlikleri çerçevesinde 8. sınıf öğrencilerine kurumun faaliyetleri hakkında bilgi verilerek, Orman Mühendisliği ve Orman Muhafaza Memurluğu meslekleri tanıtıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
