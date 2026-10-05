İEÜ'lü öğrenciler beyin kanseri çalışmasıyla TEKNOFEST 2026'da ödül aldı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri Başak Şen, Helin Dönmez ve Yaren Şahin, genellikle 70 yaşın üzerindeki bireylerde görülen beyin kanserinin tedavisine yönelik çalışmalarıyla TEKNOFEST 2026'da ödüle layık görüldü. Kolesterolü düşürmek için kullanılan bir ilacın beyin kanserinin tedavisinde de etkili olup olmayacağını araştıran ve ilk aşamada umut verici bulgulara ulaşan öğrenciler, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Onkolojide 3T Yarışması'nda 'En İyi Poster Ödülü'nün sahibi oldu.

İEÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyomühendislik Programı yüksek lisans öğrencileri Başak Şen ve Helin Dönmez ile Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğrencisi Yaren Şahin'den oluşan 'GlioGenesis' takımı, çalışmalarını Dr. Öğretim Üyesi Yağmur Kiraz Durmaz'ın danışmanlığında gerçekleştirdi. Yarışma için yaklaşık 10 aylık detaylı bir hazırlık süreci geçiren gençler, beyin kanserinin en agresif türlerinden biri olan 'glioblastoma' üzerine yoğunlaştı.

"Kanser hücrelerinin artış hızı azaldı"

Piyasada başka hastalıkların tedavisinde kullanılan mevcut ilaçlardan beyin kanserinde de yararlanılabileceği düşüncesiyle yola çıkan gençler, ilk olarak bilgisayar analizleriyle farklı tümör tiplerinde etkili olabilecek ilaçları belirledi. Öğrenciler, ardından da farklı ilaçları laboratuvar deneyleriyle test etti. Yapılan araştırmalar sonucunda bir kolesterol ilacının kanser hücrelerinin çoğalmasını azalttığı ve hücre ölümünü artırdığı tespit edildi. Gençler, çalışmalarını tüm detaylarıyla anlatarak yarışmada jüriye sundu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda GlioGenesis takımı, 'En İyi Poster Ödülü'nü İzmir'e getirerek büyük gurur ve mutluluk yaşadı.

"Sıkılmadan, yılmadan çalıştık"

Ödüle ulaştıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Başak Şen, Helin Dönmez ve Yaren Şahin, "Aylardır büyük bir emek, sabır ve heyecanla çalıştık. Laboratuvarda geçirdiğimiz uzun saatlerin, sıkılmadan ve yılmadan yaptığımız çalışmaların böylesine anlamlı bir ödülle taçlanması bizi çok mutlu etti. Çalışmamızın bir gün beyin kanseri tedavisine katkı sağlayabilecek araştırmalara ışık tutması en büyük motivasyonumuzdu. Ödül alacağımıza inanıyorduk, bu başarıyı hissediyorduk. Sonunda da hedefimize ulaştık. Bundan sonraki süreçte de çalışmamızı geliştirerek devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Kapsamlı bir süreç yürüttük"

İEÜ Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Kiraz Durmaz, çalışmanın mevcut ilaçların farklı hastalıklarda yeniden değerlendirilmesine dayanan önemli bir araştırma yaklaşımı sunduğunu belirterek, "Glioblastoma, tedavisi oldukça güç ve agresif seyreden bir beyin kanseri türü. Bu nedenle mevcut ilaçların farklı kullanım alanlarının araştırılması bilimsel açıdan büyük önem taşıyor. Öğrencilerimiz de bilgisayar analizlerinden laboratuvar deneylerine kadar uzanan kapsamlı bir süreç yürüttü. Elde ettiğimiz ilk sonuçlar, üzerinde çalıştığımız ilacın kanser hücrelerinin çoğalmasını azaltabileceğini gösteriyor. Bu çalışmanın TEKNOFEST gibi önemli bir platformda ödüllendirilmesi, öğrencilerimizin bilimsel araştırmaya olan yaklaşımını ve ortaya koydukları emeği göstermesi açısından çok değerli. Gençlerin gelişimine büyük katkı sağlayan böylesine önemli bir etkinliğin hayata geçirilmesine imkan sağlayan T3 Vakfı'na, Cansağlığı Vakfı'na ve emekleri olan tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı