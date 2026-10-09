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İdil İlçe Milli Eğitim Müdürü Arslan, Turgut Özal İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu

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İdil İlçe Milli Eğitim Müdürü Arslan, Turgut Özal İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu
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İdil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirin Arslan, Turgut Özal İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi. Arslan, sınıfları gezdi, ders etkinliklerine katıldı ve öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde okul ziyaretlerini sürdüren İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirin Arslan, Turgut Özal İlkokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

İdil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirin Arslan, ilçe genelindeki okul ziyaretleri ve incelemelerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Turgut Özal İlkokulunu ziyaret eden Arslan, eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi. Ziyaret sırasında sınıfları tek tek gezip öğrencilerle yakından ilgilenen Arslan, ders içi etkinliklere katılarak minik öğrencilerle sohbet etti. Sınıf ziyaretlerinin ardından okul idarecileri ve öğretmenlerle öğretmenler odasında bir araya gelen Mehmet Şirin Arslan, okulda yürütülen eğitim faaliyetleri, mevcut ihtiyaçlar ve projeler üzerine kapsamlı istişarelerde bulundu.

Öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Arslan, özverili çalışmalarından dolayı okul yönetimi ve eğitim kadrosuna teşekkür ederek yeni eğitim-öğretim döneminde başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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