İdil'de üniversite öğrencilerine yeni kütüphane

Şırnak'ın İdil ilçesinde Ziraat Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin modern çalışma imkanlarına kavuşması amacıyla inşa edilen kütüphane, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İdil'de üniversite öğrencilerinin akademik gelişimine katkı sunacak önemli bir eğitim yuvası daha kazandırıldı. İdil Ziraat Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu kampüsünde yer alan kütüphanenin açılış törenine, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel ve protokol katıldı. Kütüphane yapım maliyetinin tamamının İdilli hayırsever iş adamı Uğur Şakar tarafından karşılanan kütüphanenin açılış kurdelesini protokol üyeleri öğrencilerle birlikte kesti. Kurdele kesiminden sonra davetliler kütüphanenin iç donanımını ve kaynak kapasitesini inceledi.

Törende konuşan İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, eğitimin bir toplumun kalkınmasındaki temel taş olduğuna dikkat çekti. Kaymakam Adıgüzel, "İdil'deki üniversite öğrencilerimizin çok daha nezih ve donanımlı bir ortamda ders çalışabilmeleri adına bu projeyi hayata geçirdik. Eğitime yapılan her yatırımın, aslında ülkemizin geleceğine yapılmış bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu kıymetli eseri öğrencilerimize armağan eden Uğur Şakar'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - ŞIRNAK

