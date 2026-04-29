İdil'de üniversite öğrencilerine yeni kütüphane

Şırnak'ın İdil ilçesinde Ziraat Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin modern çalışma imkanlarına kavuşması amacıyla inşa edilen kütüphane, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İdil'de üniversite öğrencilerinin akademik gelişimine katkı sunacak önemli bir eğitim yuvası daha kazandırıldı. İdil Ziraat Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu kampüsünde yer alan kütüphanenin açılış törenine, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel ve protokol katıldı. Kütüphane yapım maliyetinin tamamının İdilli hayırsever iş adamı Uğur Şakar tarafından karşılanan kütüphanenin açılış kurdelesini protokol üyeleri öğrencilerle birlikte kesti. Kurdele kesiminden sonra davetliler kütüphanenin iç donanımını ve kaynak kapasitesini inceledi.

Törende konuşan İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, eğitimin bir toplumun kalkınmasındaki temel taş olduğuna dikkat çekti. Kaymakam Adıgüzel, "İdil'deki üniversite öğrencilerimizin çok daha nezih ve donanımlı bir ortamda ders çalışabilmeleri adına bu projeyi hayata geçirdik. Eğitime yapılan her yatırımın, aslında ülkemizin geleceğine yapılmış bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu kıymetli eseri öğrencilerimize armağan eden Uğur Şakar'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu

Emeklinin Kurban Bayramı'nda alacağı ikramiye belli oldu

1 maç kaldı! Okan Buruk 'Oyna' dediği an madde devreye girecek

Yıldız ismin kaderi elinde! "Oyna" dediği an madde devreye girecek
İzmir'de tutuklu bulunan Cehennem Necati'ye bir şok daha

İzmir'de tutuklu bulunan Cehennem Necati'ye bir şok daha
Kim bunu ilk kez itiraf etti: Askerlerimiz esir düşmemek için kendilerini patlattı

İlk kez açıkladı! Savaşa gönderdiği askerlerle ilgili çarpıcı itiraf
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı

Fener taraftarını yıkan haber!

1 maç kaldı! Okan Buruk 'Oyna' dediği an madde devreye girecek

Yıldız ismin kaderi elinde! "Oyna" dediği an madde devreye girecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! TOKİ'nin kiralık konut uygulaması başlıyor

Erdoğan tarih verdi! Kira fiyatlarını düşürecek uygulama başlıyor
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!