Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

HKÜ, Cumhuriyet'in 103. yılını '103 Ses, Tek Yürek' temasıyla kutladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
HKÜ, Cumhuriyet'in 103. yılını '103 Ses, Tek Yürek' temasıyla kutladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HKÜ, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü '103 Ses, Tek Yürek: 103. Yılda Cumhuriyet' temasıyla düzenlenen programla kutladı. Programda Prof. Dr. Mine Akkan 'Bugünden Yarına Cumhuriyeti Kadınlarla Düşünmek' başlıklı konuşma yaptı; etkinlik koro ve oratoryo gösterisiyle devam etti.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü "103 Ses, Tek Yürek: 103. Yılda Cumhuriyet" temasıyla gerçekleştirildi.

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını HKÜ Öğrenci Dekanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Osman Demir gerçekleştirdi. Demir, konuşmasında Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünün önemine ve Cumhuriyet değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Cumhuriyet ve kadının toplumsal rolü ele alındı

Program kapsamında HKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mine Akkan, "Bugünden Yarına Cumhuriyeti Kadınlarla Düşünmek" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhuriyet'in kadınlara eğitimden çalışma hayatına, bilimden toplumsal yaşama kadar pek çok alanda önemli kazanımlar sağladığını belirten Akkan, Türkiye'nin ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen, ilk kadın avukatı Süreyya Ağaoğlu ve ilk kadın tıp doktoru Safiye Ali'nin Cumhuriyet'in kadınlara açtığı yolların öncü isimleri olduğunu vurguladı. Cumhuriyet'in geçmişten bugüne kadınların emeği, düşünceleri ve kararlılığıyla gelişmeye devam ettiğini ifade eden Akkan, HKÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen İklim Bilim Çalıştayı'nı da örnek göstererek kadınların bilimsel çalışmalara sunduğu katkıların somut biçimde görüldüğüne dikkat çekti. Cumhuriyet'in kazanımlarını geleceğe taşımanın kadınların aktif katılımıyla mümkün olduğunu belirten Akkan, geçmişten yarına kadınlarla birlikte ilerlemenin önemini vurguladı.

103 yıllık Cumhuriyet mirası sanatla anlatıldı

Kutlama programı, "103 Yıllık Işık: Cumhuriyet ve Gençlik" temalı koro ve oratoryo gösterisiyle devam etti. Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yılına özel hazırlanan gösteride, Cumhuriyet'in temel değerleri, bağımsızlık mücadelesi ve gençliğe emanet edilen mirası müzik ve sahne anlatımıyla bir araya getirildi.

Cumhuriyet Bayramı HKÜ Radyo'da da kutlanacak

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 29 Ekim 2026 Perşembe günü HKÜ Radyo'da Dr. Öğr. Üyesi Mihriban Özcan, "Cumhuriyet ve Çocuk" başlıklı konuşmasıyla Cumhuriyet'in çocukların gelişimi ve gelecek nesiller açısından taşıdığı önemi ele alacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı! Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı

Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı! İşte o liste
Canlı yayında Özgür Özel'i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım

Canlı yayında olay sözler: Yakacağım kendimi
Yeni Parti lideri Özel'den Cemil Tugay'a olay sözler: Burnundan fitil fitil getireceğim

Özgür Özel ismini duyunca öfkelendi: Burnundan fitil fitil getireceğim
İstanbul'da gece yarısı alevli panik! Otomobil küle döndü

Sürücü dumanı fark edip durdu! Sonrası tam bir felaket
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu! Sonu beklediği gibi olmadı

Mide bulandıran sır telefonundan çıktı! Otel odasında öğrencisiyle...
Yeşilçam'ın cesur yıldızı Arzu Okay'ın son hali şaşırttı

Yeşilçam'ın cesur güzeliydi! Son hali şaşırttı
Bakanlık şikayeti sonrası Özlem Öz'ün 4.3 milyonluk hesabı erişime engellendi

Bu görüntüler sonrası Bakanlık harekete geçti! 4 milyonluk hesap gitti
ABD'ye büyük darbe! Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti

ABD'ye büyük darbe! Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti
Vatan Caddesi'ndeki 29 Ekim Kortej geçişi ertelendi

Vatan Caddesi'ndeki 29 Ekim Kortej geçişi ertelendi
Türkiye Cumhuriyeti 103 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti 103 yaşında
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum

Özgür Özel'in bu fotoğrafa yorumu ilginç: Cumhurbaşkanı adayı...