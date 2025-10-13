Hızır Yavuz, 43 Yıl Sonra Öğretmenlik Mesleğine Veda Etti

MARDİN'in Midyat ilçesindeki Esentepe İlkokulu'nun Müdür Yardımcısı Hızır Yavuz, (65), 43 yıl aralıksız sürdürdüğü öğretmenlik mesleğine veda etti. Öğrencileri ve meslektaşları tarafından düzenlenen sürpriz programda duygusal anlar yaşandı.

Mardin'in Midyat ilçesindeki Esentepe İlkokulu Müdür Yardımcısı Hızır Yavuz, görev süresinin dolmasıyla birlikte 43 yıl boyunca aralıksız sürdürdüğü öğretmenlik mesleğine veda etti. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde mesleğe başlayan Yavuz için görev yaptığı okulda öğretmenler ve öğrenciler tarafından sürpriz bir program düzenlendi. Habersiz şekilde odasından davet edilen Yavuz, kapıyı açtığında öğrencilerinin alkışları ve 'Hatıran Yeter' şarkısı eşliğinde oluşturdukları koridorda karşılandı. Okul Müdürü Mehmet Ali Kaya, Yavuz'a çiçek takdim ederken, öğrenciler de okulun kütüphanesinde kitap okuyarak öğretmenlerine 'kitap okumaya devam' sözü verdiler. Duygusal anların yaşandığı programda Yavuz, hem öğrencileri hem de meslektaşları tarafından alkışlarla uğurlandı. Yavuz için ayrıca bir veda yemeği de düzenlendi. İlçedeki bir lokantada gerçekleşen programa, ilçe milli eğitim şube müdürleri Faruk Tercan, Abdülbaki Tek ve Yunus Tokgöz, Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Hüseyin Yücel, geçmiş dönemlerde görev yaptığı okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Yemek sonrası okul müdürü Mehmet Ali Kaya, Hızır Yavuz'a 'Elif' yazılı bir tablo hediye etti.

'ÇOCUKLARA KENDİ ÇOCUKLARIM GİBİ YAKLAŞTIM'

Hızır Yavuz, öğretmenlik mesleğini bir peygamber mesleği olarak gördüğünü belirterek, "Benim şiarım, 'Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız' hadisi oldu. Çocuklara daima sevgiyle yaklaştım. Ben bir heyecanla başladım, benim idealimdi. Öğretmenliği peygamberlik mesleği olarak algıladım. Bu meslekte memnundum. Peygamber Efendimizin söylediği gibi 'Zorlaştırmayın, kolaylaştırın; sevdirin, nefret ettirmeyin.' hadisi üzerinden hareket ederek bütün 43 yıllık meslek hayatımı sürdürdüm. Çocuklara, kendi çocuklarım, öğretmen arkadaşlara da kardeşlerim gibi yaklaşarak elimizden geldiği kadar ülkemizin, memleketimizin hatta bütün dünyanın iyiliği için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. O düşünceyle, o hareketle bu mesleği yürüttüm. Çocukları seviyorum, eğitimi de seviyorum. Öğretmenleri bir ülkenin aydın insanları olarak görüyorum" diye konuştu.

Esentepe İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Kaya da "Hızır hocam, büyük emekleri olan bir insandır. Önemli iş adamlarından tutun, doktora, savcıya kadar devletin birçok kademesinde insanlar yetiştirmiş bir dostumuz, arkadaşımız, meslektaşımızdır. Dolayısıyla biz bu geceyi de onun adına düzenledik. Daha önce birlikte çalıştığımız Haci Nuri Makbule Yeşilmen İlkokulu'ndan, şu an çalıştığımız Esentepe İlkokulu öğretmenleri olarak bir vefa borcu olarak bu geceyi düzenledik. Hocamıza karşı bir anı kalsın istedik" dedi.

ÖĞRENCİLER ÖĞRETMENLERİNİ ANLATTI

Öğrencilerden Özcan Kaplan da, "Hızır Hoca iyi biriydi, hep nasihat ederdi. Bizim iyi yoldan gitmemiz için kitap okumamızı isterdi. Şimdi emekli oldu ama hala seviyoruz" diye konuştu.

Asya Çelik ise "Biz onu alkışlar içerisinde yolladık. O bize hep 'Kitap okuyun' derdi. Biz de onun için sürpriz olarak kitap okuduk, o da çok mutlu oldu" dedi.

Öğrencilerden Evin Acar okula yeni geldiğini ancak öğretmeninin çok sevdiğini ifade ederek, "Hızır hocamız bugün emekli oldu, onu alkışlarla gönderdik. Hızır hocayı çok seviyorduk, iyi kalpliydi. Onu hep severdik. Ben bu okula yeni geldim ama onu çok sevmiştim. İyi ki varsınız Hızır hocam" diye konuştu.