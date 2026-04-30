Hisarcık'ta MESEM öğrencilerine teknik gezi

Hisarcık'ta MESEM öğrencilerine teknik gezi
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Şehit Yüksel Arık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında öğrenim gören 11 ve 12. sınıf çırak öğrencilere yönelik Simav ilçesinde faaliyet gösteren otomotiv firmasına teknik gezi düzenlendi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Şehit Yüksel Arık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında öğrenim gören 11 ve 12. sınıf çırak öğrencilere yönelik Simav ilçesinde faaliyet gösteren otomotiv firmasına teknik gezi düzenlendi.

Kaynakçılık, otomotiv elektrikçiliği, makine bakım-onarım, elektrik tesisatları ve pano montörlüğü ile plastik doğrama alanlarında eğitim alan öğrencilerin katıldığı gezi; Okul Müdürü Mehmet Köse, Koordinatör Müdür Yardımcısı Cemil Şimşek ve Kimya Teknolojisi Alan Şefi Halil Demircan'ın nezaretinde gerçekleştirildi.

Program kapsamında öğrenciler, sektörün önemli kuruluşlarından biri olan otomotiv firmasının üretim süreçlerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Üretim Müdürleri Harun İren ve İbrahim Peker ile İnsan Kaynakları Müdürü Şule Özbeyli tarafından karşılanan öğrencilere, üretimin başlangıcından son aşamasına kadar geçen tüm süreçler detaylı şekilde aktarıldı.

Teknik incelemelerin ardından konferans salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında firma yetkilileri, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak mesleki gelişimlerine katkı sağladı.

Gerçekleştirilen teknik gezinin önemine değinen Okul Müdürü Mehmet Köse, öğrencilerin teorik bilgilerini sahada gözlemleme imkanı bulduğunu ve bu tür etkinliklerin mesleki farkındalığı artırdığını ifade etti. Köse ayrıca, misafirperverlikleri ve katkılarından dolayı firma yetkililerine teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
