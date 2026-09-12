Hisarcık’ta Kur’an kurslarında yeni dönem hazırlığı

Hisarcık İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçede faaliyet gösteren Kur'an kurslarını ziyaret ederek yeni dönem hazırlıklarını yerinde inceledi.

Müftü Hüseyin Demirci, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçede faaliyet gösteren Kur'an kurslarına yönelik ziyaretlerde bulundu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde kursların yeni eğitim dönemine yönelik hazırlıkları yerinde değerlendirilirken, Kur'an kursu öğreticileriyle de istişarelerde bulunuldu. Kursların fiziki ve eğitim hazırlıkları hakkında bilgi alan Demirci, yeni dönemde yürütülecek çalışmalar üzerine değerlendirmeler yaptı.

İlçede yeni eğitim döneminde çocukların ve vatandaşların Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerine, dini bilgilerini artırmalarına ve manevi değerlerini geliştirmelerine rehberlik edecek kurslarda hazırlıkların tamamlanma aşamasına geldiği belirtildi.

İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak tüm Kur'an kursu öğreticileri ve öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı