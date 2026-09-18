Haberler

Hisarcık’ta İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hisarcık’ta İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı
Güncelleme:
+40 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlköğretim Haftası programı düzenlendi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlköğretim Haftası programı düzenlendi. Programda öğrencilerin şiir ve şarkıları renkli görüntülere sahne oldu.

Atatürk İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen İlköğretim Haftası programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci, İlköğretim Haftası'nın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ardından söz alan Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, eğitimin yalnızca ders kitaplarından bilgi edinmekten ibaret olmadığını belirterek, çocukların kendilerini tanımaları, yeteneklerini keşfetmeleri ve geleceğe hazırlanmaları açısından eğitimin önemli bir yolculuk olduğunu ifade etti. Kaymakam Atam, "Bugün sizler için yeni bir başlangıç. Kimileriniz okula ilk kez adım atarken, kimileriniz yeni arkadaşlıklar ve yeni bilgilerle dolu bir eğitim yılına başlıyorsunuz. Bizler de ilçemizde eğitim hizmetlerinin daha kaliteli, güvenli ve çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde yürütülmesi için tüm kurumlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamında yetişmesi bizim için en önemli önceliklerden biridir" dedi.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve eğitim camiasına sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini dileyen Atam, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Programın devamında Atatürk ve Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu, şarkılar seslendirildi ve çeşitli gösteriler sunuldu. Öğrencilerin hazırladığı etkinlikler, programa katılanlardan beğeni topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aydın'da yürek yakan kaza: Genç sürücü kurtarılamadı

Aydın'da yürek yakan kaza: Genç sürücü kurtarılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatları verdi! Süper Lig devine 100 dönümlük arazi iddiası

Erdoğan talimatları verdi! Süper Lig devine 100 dönümlük arazi
Esenler'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'da yürek yakan kaza! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı

Adana'da dev uyuşturucu operasyonu: 58 kişi gözaltında
Japonya'da 31 yıl sonra bir ilk! Faiz yüzde 1,25'e çıktı

31 yıl sonra gelen karar! Dünya ekonomisinde yeni sayfa açıldı
Türk futbolunda bir devir kapandı! Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti

Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti
Eski futbolcu Hasan Şaş uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Eski milli futbolcu da uyuşturucu operasyonunda gözaltında
Bir devrin sonu! 75 yıllık otomobil markası tarihe karışıyor

Bir devrin sonu! 75 yıllık otomobil markası tarihe karışıyor
Fenerbahçe başkanlığından terapi koltuğuna

Eski halinden eser yok! İlk bakışta tanımayabilirsiniz

Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! İsmail Kartal 9 maçta ilk 11'e yazmıştı

Fener'de 2 ayrılık birden! İsmail Kartal 9 maçta ilk 11'e yazmıştı