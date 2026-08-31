Haberler

Saklar Köyü'nde Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı Coşkuyla Gerçekleştirildi

Saklar Köyü'nde Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı Coşkuyla Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Saklar Köyü'nde, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerle dolu bir yaz dönemini tamamlamasının ardından Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı gerçekleştirildi. Saklar Köyü Camii'nde düzenlenen programda öğrenciler Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve dini bilgiler sundu. Aileler ve cami cemaati öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. Emeği geçenlere teşekkür edilen program, dualarla sona erdi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Saklar Köyü'nde, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerle dolu bir yaz dönemini tamamlamasının ardından Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı gerçekleştirildi.

Saklar Köyü Camii'nde düzenlenen programda öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve çeşitli dini bilgiler sunuldu. Öğrencilerin gayret ve heyecanı programa ayrı bir güzellik katarken, aileleri ve cami cemaati de bu anlamlı günde öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. Programın hazırlanmasında emeği geçen din görevlilerine, öğrencilere, velilere ve cami cemaatine teşekkür edilirken, yaz Kur'an kurslarında öğrencilere kazandırılan bilgi ve değerlerin önemine dikkat çekildi.

Program, öğrenciler için yapılan dualarla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Girne'deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı

Girne'deki gemi faciasında hesap vakti! Mahkeme hiçbirine acımadı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Haksız yere ihraç edildim' diyen eski hakimin dosyasından skandallar çıktı: Usulsüz tahliye, rüşvet, tehdit...

Eski hakimin dosyasından skandallar çıktı! Tahliye ettiği isimler...
Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi

Uygun fiyatlı Togg! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
Gemi faciasını fırsata çevirdiler! Uçak bileti fiyatlarını görenler isyan etti

Fırsatçılar bu görüntüden bile utanmadı: Hepimize yazıklar olsun
Kazmayı vurduğu yerden hazine fışkırdı! Tam 700 parça

Kazmayı vurduğu yerden hazine fışkırdı! Tam 700 parça
Sauna yangınında ölen 3 kadın son yolculuğuna uğurlandı

Batman’da spor salonu yangınında hayatını kaybeden 3 kadın defnedildi
Menajeri tutuklanan Manifest gözyaşlarını tutamadı! Son konser iddiası

Menajeri tutuklanan Manifest’ten son konser! Gözyaşlarını tutamadılar
Sancaktepe'de milli antrenör cinayetinde 3 zanlı adliyede

Sancaktepe'de milli antrenör cinayetinde 3 zanlı adliyede