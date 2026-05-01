Hisarcık MYO'da "Danışman-Öğrenci Paylaşım Saatleri" etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulunda (MYO), öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla "Danışman-Öğrenci Paylaşım Saatleri" etkinliği gerçekleştirildi.

Öğrenci odaklı eğitim anlayışını benimseyen Hisarcık MYO'da düzenlenen etkinlikte, öğrenciler akademik danışmanlarıyla birebir görüşme fırsatı buldu. Görüşmelerde öğrencilerin akademik durumları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) hedefleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreçleri, mülakat hazırlıkları, staj ve kariyer planlamaları ile sosyal ve idari beklentileri kapsamlı şekilde ele alındı.

Kalite akreditasyon süreçleri ve sürekli iyileştirme vizyonu doğrultusunda yürütülen etkinlik, akademik personel ile öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Sürecin izlenebilirliğini sağlamak amacıyla katılım listeleri, faaliyet raporları ve etkinlik fotoğrafları kayıt altına alınarak kurumsal hafızaya eklendi.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Hisarcık MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Burak Kavaslar, öğrenci odaklı yaklaşımın önemine dikkat çekerek, öğrencilerin yalnızca ders dönemlerinde değil, kariyer yolculuklarının her aşamasında desteklenmesinin hedeflendiğini ifade etti. Kavaslar, bu tür etkinliklerin periyodik olarak devam edeceğini ve öğrencilerin düzenli şekilde takip edilerek en doğru biçimde yönlendirileceğini belirtti.

Geleceğin nitelikli meslek elemanlarını yetiştirme amacıyla düzenlenen buluşmalar, hatıra fotoğrafları ve iyi dilek temennileriyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
