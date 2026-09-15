Haberler

Hisarcık Müftülüğünde yeni eğitim dönemi için planlama toplantısı

Hisarcık Müftülüğünde yeni eğitim dönemi için planlama toplantısı
Güncelleme:
+35 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde müftülük koordinatörlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde yürütülecek çalışmalar değerlendirilerek yol haritası ele alındı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde müftülük koordinatörlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde yürütülecek çalışmalar değerlendirilerek yol haritası ele alındı.

İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci'nin başkanlığında müftülük makamında gerçekleştirilen toplantıya, müftülük koordinatörleri katıldı. Toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetleri değerlendirilirken, yapılması planlanan çalışmalarla ilgili plan ve programlar ele alındı.

Yeni dönemin öğrenciler, Kur'an kursu öğreticileri, hocalar ve veliler açısından hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gıda tedarik firmalarına operasyon! 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı

22 ilde dev operasyon! 41 gıda şirketinin yöneticilerine gözaltı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rize'de görüştü

Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rize'de görüştü
Arınç-Gökçek polemiğinde yeni açıklama: Erdoğan'la yolumuz, davamız, inancımız birdir

Arınç-Gökçek polemiğinde yeni açıklama! Geri adım attı
Büyükşehir belediye başkanları anketinde dikkat çeken sonuç! İlk iki sıra aynı partiden

Büyükşehir belediye başkanları anketinde dikkat çeken sonuç
Polisten elektrikli skuterle kaçtı, dron takibiyle yakalandı! Nefes kesen anlar kamerada

Kaçmak için tercih ettiği araç efsane! Nefes kesen takip kamerada
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19'uncu durağı Ankara

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19'uncu durağı Ankara
İran: Şartlarımız yerine getirilene kadar müzakere yok

İran resti çekti: Müzakere yok, nokta!
İran'da iki balıkçı teknesinin ABD tarafından İHA ile vurulduğu bildirildi

İran'dan ABD'ye suçlama! İki balıkçı teknesi İHA ile vuruldu