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DPÜ'nün Hayat Üniversitesi Projesi Kapsamında Dereköy'de Arazi Toplulaştırması Söyleşisi

DPÜ'nün Hayat Üniversitesi Projesi Kapsamında Dereköy'de Arazi Toplulaştırması Söyleşisi
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hayat Üniversitesi Projesi kapsamında, Hisarcık Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından Dereköy Köyü’nde "Arazi Toplulaştırması" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hayat Üniversitesi Projesi kapsamında, Hisarcık Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından Dereköy Köyü'nde "Arazi Toplulaştırması" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Hisarcık MYO Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Tapu ve Kadastro Programı öğretim elemanı Öğr. Gör. Fadim Koç tarafından gerçekleştirilen söyleşide; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu, arazi toplulaştırmasının amaçları ve faydaları, toplulaştırma çeşitleri ile Türkiye'deki uygulama örnekleri hakkında bilgi verildi.

Programın ardından köy sakinlerinin soruları yanıtlanırken, arazi toplulaştırmasına ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Etkinliğe Hisarcık MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Burak Kavaslar, Hisarcık Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan ve Dereköy Köyü sakinleri katıldı.

DPÜ tarafından üniversite ile toplum arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirmeye yönelik etkinliklerin sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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