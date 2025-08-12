Hepsiburada, Genç Mühendis Adayları için 'Yarınlara Söz' Eğitim Programına Başladı

HEPSİBURADA, genç mühendis adaylarını dijital dünyanın geleceğine hazırlamak için hayata geçirdiği 'Yarınlara Söz' programının üçüncü dönemine başladığını duyurdu. SistersLab (Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği) iş birliğiyle yürütülen programda, 12 Ağustos – 8 Eylül tarihleri arasında Yarınlara Söz web sitesi üzerinden başvurular kabul edilecek.

Hepsiburada, Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Gençlik Günü olarak kutlanan 12 Ağustos'ta, genç mühendis adayları için fırsatlar sunan Yarınlara Söz programının yeni eğitim dönemi için başvuruları almaya başladı. Program, üniversite öğrencilerinin akademik ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi; gençleri, dijitalleşen iş dünyası için gerekli yetkinliklerle donatmayı, kişisel ve sosyal açıdan güçlendirmeyi amaçlıyor. Bugüne kadar 600'ün üzerinde başvuru alan ve 300'den fazla kişiye eğitim verilen programda Hepsiburada, gençlerin önündeki eğitime ve istihdama erişim bariyerlerini kaldırarak fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyor.

'YARINLARA SÖZ, YALNIZCA BİR EĞİTİM PROGRAMI DEĞİL'

'Yarınlara Söz bizim için yalnızca bir eğitim programı değil' diyen Hepsiburada Kurumsal İletişim, Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etki Direktörü Canan Binal Yılmaz, Anadolu'nun farklı şehirlerinde pek çok gencin yetenek ve azimle dolu olsa da, bu potansiyeli açığa çıkaracak imkanlara erişmekte zorlandığına dikkat çekerek "Hepsiburada olarak biz, bu potansiyelin görünür kılınması gerektiğine inanıyoruz. SistersLab iş birliğiyle başlattığımız bu program, tam da bu yüzden yalnızca bir eğitim değil; fırsatlara erişimin önünü açan bir adım. Bir gencin yolculuğuna eşlik ettiğimizde, geleceğin üreticilerini, teknolojiye yön verecek bireyleri birlikte yetiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

'YÜZLERCE GENCE DİJİTAL DÜNYANIN KAPILARI AÇILIYOR'

Bu yıl programa kabul edilecek öğrenciler Eylül – Kasım ayları arasında sekiz hafta sürecek kapsamlı bir çevrim içi eğitim programına katılacak. Gençlerin dijital dünyaya ve profesyonel yaşama hazırlanması amacıyla özel olarak kurgulanan bu eğitimlerde; e-ticaret, girişimcilik ve pazarlama gibi temel alanların yanı sıra, mülakat tekniklerinden web tasarımına, toplumsal cinsiyet eşitliğinden etkili sunum becerilerine ve LinkedIn kullanımı gibi dijital kimlik yönetimine kadar birçok alanda donanım kazandırılması hedefleniyor. yüzde 80 kadın kotası uygulanan eğitim programına Anadolu'daki devlet üniversitelerinde mühendislik fakültelerinde okuyan 3. ve 4. sınıf öğrencileri başvurabilecek. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılara Hepsiburada ve SistersLab tarafından katılım belgesi verilecek. Programın son başvuru tarihi 8 Eylül 2025.