Kütahya Merkez Kur'an Kursunda hafızlık eğitimlerini tamamlayan 3 Yemenli öğrenci, belge almaya hak kazandı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezinde okuyan ve Müftülük Merkez Kur'an Kursunda hafızlık eğitimi alan Yahya Said Maaruf, Muhammed Beşir Kadri ve Abdurrahman Abdülaziz Elşafi bir yılda hafızlık eğitimini tamamlayıp Bursa'daki sınava girdiler. Hafızlık sınavını başarıyla tamamlayan 3 Yeminli öğrenci hafızlık belgesi almaya hak kazandı.

Hem üniversite, hem de hafızlık eğitimini aynı anda yaptılar

KÜTAHYA - Kütahya Merkez Kur'an Kursunda hafızlık eğitimlerini tamamlayan 3 Yemenli öğrenci, belge almaya hak kazandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezinde okuyan ve Müftülük Merkez Kur'an Kursunda hafızlık eğitimi alan Yahya Said Maaruf, Muhammed Beşir Kadri ve Abdurrahman Abdülaziz Elşafi bir yılda hafızlık eğitimini tamamlayıp Bursa'daki sınava girdiler. Hafızlık sınavını başarıyla tamamlayan 3 Yeminli öğrenci hafızlık belgesi almaya hak kazandı. Öğrencilerden Yahya Said Maaruf ve Muhammed Beşir Kadri kendileri için hazırlanan belgelerini teslim alırken, Abdurrahman Abdülaziz Elşafi Yemen'de olduğu için belgesini eylül ayında Türkiye'ye geldiğinde alacak.

Kütahya Müftülüğü Merkez Kur'an Kursu öğreticisi Turhan Bayatlı, "3 Yemenli kardeşimiz 1 yıl gibi bir sürede hafızlık eğitimini başarıyla tamamladı. Bu kardeşlerimiz hem üniversite eğitimini, hem de hafızlık eğitimini aynı anda yaptı. Hafızlık eğitimi kısa sürede tamamlayan 3 kardeşimizi de tebrik ediyorum. 2019 yılında eğitim-öğretimine başlayan kursumuz, şimdiye kadar 6 hafız yetiştirmiştir" diye konuştu.

Bayatlı, Merkez Kur'an Kursunda eğitim-öğretim sezonunda 40, Yaz Kur'an Kursu döneminde de 75 öğrenciye Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma eğitimi verildiğini sözlerine ekledi.