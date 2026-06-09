Öğrenciler Atık Malzemelerden Uçak Maketleri Yaptı

MALATYA'nın Hekimhan ilçesindeki Sakarya Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri atık malzemelerden KAAN, ANKA ve Kızılelma'nın maketlerini yaptı. Öğrenciler, yaptıkları maketlerin canlısını görmek istediklerini belirtti.

Sakarya Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri televizyondaki haberlerden etkilenerek KAAN, ANKA ve Kızılelma'nın maketlerini yapmak istedi. Öğrenciler, maketleri yapmak için öğretmenleri Ersin Coşkun ile fikirlerini paylaştıktan sonra çalışmaya başladı. Atık malzemelerle yürütülen proje ile uçakların iç taraflarında gazete, kağıt, şeffaf poşetler, dışında ise atık tahtalar ve tekerlekler kullanıldı. 4 ayda tamamlanan çalışmaların ardından uçaklar okul bahçesinde kendilerinden öğrenciler ve vatandaşlar için sergileniyor.

Atık malzemeleri tekrar üretime kazandırmayı amaçladıklarını belirten proje danışman öğretmeni Ersin Coşkun, "Milli teknoloji, milli yazılım, milli üretim diyerek silah savunma sanayisini örnek aldık. Bu amaçla yola çıkarak, KAAN ve ANKA milli muharip uçağımız ile Kızılelma insansız hava aracımızı yaptık. Bunu yaparken çocuklarımız çok emek sarf ettiler. Onlar için de bizim için de gurur verici bir durum. İkinci dönemin başında planlamıştık, 4 ay gibi bir zamanımızı aldı. Maketlerini yaptık. İnşallah ileriki aşamalarda hareket ettirerek sürüşlerini yapacağız. Daha üst seviyeye geçip uçurmayı istiyoruz. Önümüzde örnek alınacak Selçuk Bayraktar var. Milli sanayiye verdiği desteklerle ülkemize katkıda bulunmuştur. Biz çocukları bu kişileri örnek gösteriyoruz. Bu çocuklar neden bir Selçuk Bayraktar olmasın? Neden vatanına milletine hizmet eden bir mühendis olmasın? Bugün maketini yapan gelecekte gerçek yazılımını elbette yapacaktır. Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Ülke çapında bu tür projelerin yapılmasını diliyoruz" dedi.

'UÇAK MAKETLERİNİN GERÇEĞİNİ GÖRMEK İSTİYORUZ'

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile tanışmayı istediğini söyleyen 8'inci sınıf öğrencisi Ecrin Naz Öztürk ise maketlerinin üretim sürecine değinerek, "Bunu yaparken sıkıldığımız yorulduğumuz zamanlar oldu ama Ersin Hocamız bizi çok destekledi. Maketlerini yaptığımız bu uçakları hep televizyonlarda görüyorduk ama bunu canlı canlı görmek için Selçuk Bayraktar ile tanışmak istiyoruz" diye konuştu.

23 Ekim 2024 yılında TUSAŞ'a yapılan saldırı sonrası bu projeyi amaçladıklarını belirten 8'inci sınıf öğrencisi Kayra Meclis de "Bizler zincir marketlerden karton gibi atık malzemeler toplayarak bu uçak maketlerini yaptık. Çok keyifli oldu, eğlendik. Takım çalışması ile güzel anılarımız da oluştu. 4 ay gibi bir sürede hepsini tamamladık. Uçakların iç taraflarında gazete, kağıt, şeffaf poşetler var. Baskı falan olursa çökmemesi için yumuşak olmasını istedik. Tahtalar ve tekerleklerle tamamladık. Selçuk Bayraktar ile kesinlikle tanışmak istiyorum. Benim örnek aldığım bir isim. Büyünce askeri pilot olmak istiyorum. 8'inci sınıf olduğum için bu okuldan ayrılacağım. Yine de bireysel olarak üretmeye devam etmeyi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Projede yer alan Musap Genç de öz güvenle pes etmeden projelerini tamamladıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Selçuk Bayraktar'ın milli teknoloji hedeflerinden biri olan KAAN, İHA, SİHA gibi araçları biz de yapabiliriz diye düşündük. Bu öz güvenle başladık. Geri dönüştürülebilir malzemeler kullandık. Marketlerde atık olan kartonlar, plastik gibi atık olan malzemelerden bu uçakları yapmayı başardık. Bazen zorlandığımız anlar oldu ama takım çalışması ruhu ve öğretmenimizin bizlere esirgemediği desteğiyle bu engelleri aştık."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı