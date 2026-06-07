MCBÜ öğrencilerinden çocukların hayallerine yapay zeka dokunuşu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri, İzmir'in Seferihisar ilçesi Ulamış Ortaokulu'nda gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesiyle çocukların hayallerini yapay zeka teknolojisi kullanarak dijital dünyaya taşıdı.

MCBÜ İletişim Fakültesi öğrencileri "Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi kapsamında anlamlı bir çalışmaya imza attı. Öğrenciler Kayra Yağcı, Baran Tolunay, Demirhan Özer Mersin ve Özgün Emek Saltık, "Hayallerini Kodla" adlı sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan Ulamış Ortaokulu 5-A sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi. Köy okulundaki çocuklarla keyifli bir gün geçiren üniversiteli gençler, minik öğrencilerin gelecek hayallerini resmetmelerini istedi. Çocukların hayallerini kağıda döktüğü etkinlikte, her öğrenci çizdiği resmin hikayesini de arkadaşlarıyla paylaştı. Yapılan resimlerin tamamı oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda en çok beğeniyi toplayan ilk üç resim, üniversiteli gençler tarafından yapay zeka araçları kullanılarak gerçeğe yakın dijital görsellere dönüştürüldü. Yapay zeka sayesinde çocukların çizimleri, profesyonel birer fotoğraf karesi gibi yeniden hayat buldu. Ortaya çıkan bu görseller, öğrencilerin orijinal resimleriyle birlikte çerçeveletilerek okul yönetimine teslim edildi. Etkinlik sonunda kazanan öğrencilere hediyeler verilirken, tüm çocuklarla hatıra fotoğrafları çekildi.

"Çocukların mutluluğu bizim için paha biçilemez"

Proje ekibi, yaptıkları açıklamada teknolojinin sadece bir araç olmadığını, doğru kullanıldığında hayallere kapı aralayan bir ilham kaynağı olduğunu belirtti. Gençler, "Seferihisar Ulamış Ortaokulu'ndaki kardeşlerimizin hayallerini somutlaştırmak bizler için çok özel bir deneyimdi. Onların gözlerindeki ışığı görmek ve hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü fark ettiklerinde yaşadıkları mutluluğa tanıklık etmek bizim için en büyük kazanım oldu" ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Sadık Tosun ise projeyi gerçekleştiren öğrencilere teşekkür ederek, teknolojinin eğitim ortamında bu denli pozitif bir amaçla kullanılmasının öğrenciler üzerinde büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

MCBÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Özçınar ise, "İletişim Fakültesi olarak temel misyonumuz, öğrencilerimizi sadece teorik bilgiyle donatmak değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk sahibi ve değişen dünyaya yön verebilen bireyler olarak yetiştirmektir. Öğrencilerimizin Seferihisar'da hayata geçirdiği bu proje, teknolojiyi insani bir değerle birleştirme noktasında çok başarılı bir örnek teşkil ediyor. Çocuklarımızın hayallerini dijital dönüşümle somutlaştırarak onların ufkunu genişleten gençlerimiz, iletişimci kimliğinin sosyal fayda sağlama gücünü bir kez daha kanıtlamıştır. Projede emeği geçen tüm öğrencilerimizle gurur duyuyor, bu tür değerli çalışmaların artarak devam etmesini diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı