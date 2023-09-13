Havza'da Okul Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Havza'da yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeni ile okul güvenliği toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ başkanlığında Havza Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkez Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik önleyici ve koruyucu tedbirlerin artırılması konuları ele alındı.

Okul çevresindeki güvenlik kameraları, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele, taşımalı eğitim, öğrencilerin güvenliği, okul çevrelerinde yapılacak trafik denetimleri, okul polisi, okul önü işaret levha ve hız kesicilerinin yenilenmesi ve kontrolü ile salgın tedbirleri gibi konuların görüşüldüğü toplantıda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, alınacak tedbirler hakkında bilgi verdi.

Ertuğ, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için başlayan eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gerek okul çevrelerinde ve gerekse okul dışı ortamlarda güvende olmaları için çalışıyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Okul Aile Birliği temsilcileri ile okul müdürleri katıldı.