TYT'ye geç kalan adayların yardımına polis ekipleri yetişti

Hatay'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne geç kalan adayların yardımına polis ekipleri yetişti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için Hatay'da binlerce aday sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Trafik sıkışıklığı ve yanlış okul bilgisi yüzünden bazı adaylar sınava geç kaldı. Sınav merkezlerine geç kalan adayların yardımına polis ekipleri yetişti. Adaylar, motorize ekipler tarafından kapılar kapanmadan sınav merkezlerine ulaştırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı