Haberler

Hatay Arkeoloji Müzesi'nde yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi

Hatay Arkeoloji Müzesi'nde yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Arkeoloji Müzesi personeline yangın eğitimi verildi, ardından olası yangınlara karşı tatbikat düzenlendi. Katılımcılara ilk müdahale ve tahliye yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

Hatay Arkeoloji Müzesi personeline yönelik temel yangın eğitimi verilirken, olası yangınlara karşı hazırlıklı olunması amacıyla yangın tatbikatı düzenlendi.

Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen eğitim programında, katılımcılara yangın anında yapılması gerekenler, ilk müdahale yöntemleri ve tahliye süreçleri hakkında bilgi verildi.

Eğitimin ardından düzenlenen yangın tatbikatında, olası bir yangın durumunda can ve mal kayıplarının en aza indirilmesine yönelik uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında personelin acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması hedeflendi.

Yetkililer, afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi dahil 15 kişi gözaltında

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Valinin eşi de gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi

Mühürlü dükkana giren ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı
Yeşilçam efsanesi Bilge Zobu yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Yeşilçam efsanesi yıllar sonra ilk kez görüntülendi
'2 yıldır beni istismar ediyordu' deyip kayınpederinin cinsel organını kesti

Gelinin kan donduran intikamı
Vinicius Junior estetik yaptırdı, bambaşka birine dönüştü

Estetik yaptırdı, bambaşka birine dönüştü! Gören tanıyamadı
Efsane satranççı cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti: Yeterince güçlü değilim

Cumhurbaşkanı olmayı reddetti: Yeterince güçlü değilim
Yenilgiyi hazmedemeyip futbolculara saldıran Paredes'e dev ceza yolda

Bu saldırının bedeli ağır oldu!
Messi, Dünya Kupası finalinin ardından sessizliğini bozdu

Messi, Dünya Kupası finalinin ardından sessizliğini bozdu