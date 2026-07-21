Hatay Arkeoloji Müzesi'nde yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi

Hatay Arkeoloji Müzesi personeline yönelik temel yangın eğitimi verilirken, olası yangınlara karşı hazırlıklı olunması amacıyla yangın tatbikatı düzenlendi.

Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen eğitim programında, katılımcılara yangın anında yapılması gerekenler, ilk müdahale yöntemleri ve tahliye süreçleri hakkında bilgi verildi.

Eğitimin ardından düzenlenen yangın tatbikatında, olası bir yangın durumunda can ve mal kayıplarının en aza indirilmesine yönelik uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında personelin acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması hedeflendi.

Yetkililer, afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı