Haberler

Hamur Gençlik Merkezi'nden özel öğrencilere anlamlı ziyaret

Hamur Gençlik Merkezi'nden özel öğrencilere anlamlı ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamur Gençlik Merkezi gönüllüleri, Özel Alp İlkadım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek özel ihtiyaçlı öğrencilerle oyun ve müzik etkinlikleri düzenledi.

Hamur Gençlik Merkezi gönüllüleri, Özel Alp İlkadım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek özel ihtiyaçlı öğrencilerle çeşitli etkinliklerde bir araya geldi.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde faaliyet gösteren Hamur Gençlik Merkezi, özel ihtiyaçlı öğrencileri ziyaret ederek çeşitli etkinlikler düzenledi.

Hamur Gençlik Merkezi bünyesinde görev yapan gençlik liderleri ve gönüllü gençler, Özel Alp İlkadım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle oyunlar oynanırken, müzik eşliğinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında özel ihtiyaçlı öğrencilerle yakından ilgilenen gönüllüler, çocukların keyifli vakit geçirmesine katkı sağladı. Program sonunda Hamur Gençlik Merkezi ekibi ile kurum yönetici ve öğretmenleri, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi

Üniversite sınavında bir soru iptal edildi, bir sorunun yanıtı değişti
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı

Kabine'den en düşük emekli maaşıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci'den dikkat çeken paylaşım

Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci'den dikkat çeken paylaşım
Balayı dönüşü acı olay! Yardıma koşmuştu, feci şekilde can verdi

Balayı dönüşü acı olay! Yardıma koşmuştu, feci şekilde can verdi
Muayene katılım paylarına zam geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Zamlı fiyatlar Resmi Gazete yayımlandı! İşte kalem kalem yeni ücretler
Eşiyle arasındaki 48 santimlik boy farkı gündem oldu

Eşiyle verdiği poz olay yarattı
Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetim ekibi taşlı saldırıya uğradı

Ekipler mahalleden çıkarken taş yağmuruna tuttular
Depozito İade Sistemi bugün devreye girdi! Paralar anında hesaplara yatacak

Bugün Türkiye'de başladı! Paralar anında hesaplara yatacak
Almanya'dan Samsun'a geldi, festivalde gördüklerine şaştı

Almanya'dan geldi, Samsun'da gördüklerine inanamadı