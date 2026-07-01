Hamur Gençlik Merkezi'nden özel öğrencilere anlamlı ziyaret

Hamur Gençlik Merkezi gönüllüleri, Özel Alp İlkadım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek özel ihtiyaçlı öğrencilerle çeşitli etkinliklerde bir araya geldi.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde faaliyet gösteren Hamur Gençlik Merkezi, özel ihtiyaçlı öğrencileri ziyaret ederek çeşitli etkinlikler düzenledi.

Hamur Gençlik Merkezi bünyesinde görev yapan gençlik liderleri ve gönüllü gençler, Özel Alp İlkadım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle oyunlar oynanırken, müzik eşliğinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında özel ihtiyaçlı öğrencilerle yakından ilgilenen gönüllüler, çocukların keyifli vakit geçirmesine katkı sağladı. Program sonunda Hamur Gençlik Merkezi ekibi ile kurum yönetici ve öğretmenleri, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı