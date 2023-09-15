Hakkari'de Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 285 kişi istihdam edilecek
Hakkari'de Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 285 kişi, kura çekimiyle belirlendi. İŞKUR aracılığıyla yapılan başvurular sonucunda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle 285 asil ve 259 yedek adayın isimleri belirlendi. İsimleri çıkan adaylar, belirlenen şartları yerine getirdikleri takdirde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda istihdam edilecek.
Hakkari'de Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 285 kişi kurayla belirlendi.
İŞKUR aracılığıyla okullarda çalışacak adaylar için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda kura çekimi yapıldı.
Programda yer almak için başvuranlar arasında noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle 285 asil ve 259 yedek adayın isimleri belirlendi.
İsimleri çıkanlar arasında istenen şartları yerine getirenler, Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği okullarda istihdam edilecek.
Programa Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Hanlıgil, noter vekili Serdar Kundakçı ve kurum personeli katıldı.