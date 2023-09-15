Hakkari'de Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 285 kişi istihdam edilecek

Hakkari'de Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 285 kişi, kura çekimiyle belirlendi. İŞKUR aracılığıyla yapılan başvurular sonucunda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle 285 asil ve 259 yedek adayın isimleri belirlendi. İsimleri çıkan adaylar, belirlenen şartları yerine getirdikleri takdirde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda istihdam edilecek.