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Hakkari'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen törende mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin ederek görevlerine ilk adımlarını attı.

Hakkari'de 24 Kasım Öğretmenler Günü; kortej yürüyüşü, çelenk sunma töreni, öğretmen yemin töreni ve çeşitli sanatsal etkinliklerle kutlandı. Programda mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni öne çıktı. Kutlama programı, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz öncülüğünde düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Öğretmenlerin katıldığı yürüyüşün ardından Atatürk heykeline çelenk sunuldu. Program kapsamında öğretmenler, çiçek buketleriyle Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette öğretmenlik mesleğinin toplumun geleceğini şekillendirmedeki önemi ve eğitimcilerin fedakarlıkları ele alındı.

Kutlamalar, Şehit Öğretmen Mücahid Tunç Konferans Salonu'nda düzenlenen programla devam etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, 15 Temmuz Şehitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programa Vali İbrahim Taşyapan, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, il protokolü, kurum yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmakla sınırlı olmadığını, bir neslin karakterini, hayallerini ve geleceğini şekillendiren önemli bir meslek olduğunu söyledi. Öğretmenlerin sevgi, sabır ve fedakarlıkla yürüttükleri görevin önemine dikkat çeken Yılmaz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda milli ve manevi değerlere bağlı, düşünen, üreten ve erdemli nesiller yetiştirilmesinde öğretmenlerin öncü rol üstlendiğini belirtti.

Program kapsamında genç öğretmenler kürsüde ettikleri yeminle öğretmenlik mesleğine resmen adım atarken, salondaki katılımcılar bu anlamlı anlara alkışlarla eşlik etti.

Programın sonunda Hakkari Maarif Korosu sahne alarak seslendirdiği eserlerle katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı