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Hakkari'de 60 ilkokul öğrencisine uygulamalı trafik eğitimi verildi

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Hakkari'de 60 ilkokul öğrencisine uygulamalı trafik eğitimi verildi
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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Hakkari Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda 60 ilkokul öğrencisine uygulamalı trafik eğitimi verdi. Öğrencilere trafik kuralları ve güvenli davranışlar anlatıldı, sonunda hikaye ve boyama kitabı hediye edildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte, öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Hakkari'de çocuklarda trafik bilincinin küçük yaşlarda oluşturulması amacıyla düzenlenen eğitimler devam ediyor. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ve Merkez Trafik Jandarması timleri tarafından "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Hakkari Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe ilkokulda eğitim gören 60 öğrenci katıldı.

Etkinlikte öğrencilere trafik kuralları, trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar ve güvenli trafik davranışları uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimin sonunda öğrencilere hikaye ve boyama kitabı hediye edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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