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Hafızlık eğitiminin yıl boyu planlaması Düzce'de imam hatip lisesinde ele alındı

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Hafızlık eğitiminin yıl boyu planlaması Düzce'de imam hatip lisesinde ele alındı
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Düzce'de Mehmet Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesindeki hafızlık eğitimi için bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, yıl boyunca yürütülecek çalışmaların planlaması ve öğrencilerin süreç içindeki ihtiyaçları ele alındı.

Düzce'de Mehmet Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesinde yürütülen hafızlık eğitimine ilişkin yıl boyunca yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Din Öğretimi Birimi tarafından Mehmet Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesinde hafızlık eğitimi kapsamında bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ile Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bekir Gürler'in katıldığı toplantıda, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte hafızlık eğitiminin yıl boyunca yürütülmesine yönelik planlamalar ele alındı. Toplantıda, öğrencilerin hafızlık eğitim süreçlerinin daha etkin şekilde desteklenmesi, eğitim çalışmalarının planlı yürütülmesi ve öğrencilerin süreç içerisindeki ihtiyaçlarına yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Gerçekleştirilen toplantıyla, hafızlık eğitiminin verimli ve düzenli şekilde sürdürülmesine yönelik yıl içindeki çalışmaların yol haritası ele alınmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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