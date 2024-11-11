Üye Girişi
Haberler

Haberler.com ile Nişantaşı Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

Haberler.com ile Nişantaşı Üniversitesi arasında iş birliği protokolü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ile Haberler.com arasında üniversite-sektör iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri, Haberler.com'da staj yapma imkanı bulacak. Ayrıca ortak konferanslar, paneller düzenlenecek.

Haberler.com, sektöre nitelikli personeller yetiştirmeye devam ediyor. İnternet medyasının öncüleri arasında yer alan Haberler.com, yeni bir iş birliğine imza attı.

HABERLER.COM İLE NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ARASINDA PROTOKOL

Nişantaşı Üniversitesi ile Yeni Medya Elektronik A.Ş. arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri, Haberler.com'da staj yaparak meslek hayatına adım atmadan önce deneyim kazanacak. Ayrıca iki kurum iş birliğiyle ortak paneller, konferanslar düzenlenecek.

Öte yandan törene Nişantaşı Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Ahmet Süngeriçlioğlu ile Yeni Medya Elektronik A.Ş. Kurumsal İletişim Direktörü Betül Cirit yer aldı. Bu iş birliği, özellikle iletişim alanında eğitim gören öğrencilerimize, sektörde deneyim kazanmalarını sağlayacak yeni staj ve istihdam fırsatları sunarak onların kariyer gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim
Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında karar verildi

 Serbest bırakılan Serdar Ortaç'tan ilk sözler: Kumar sağlığımı aldı, şimdi de adliyeye düşürdü

Adliye çıkışı Serdar Ortaç'tan ilk açıklama! Yaşadığı pişmanlık sözlerinde saklı

 Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım

Sezin Erbil, babasının sözlerini duyunca şok oldu
Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti

Esad'ın konuşma yaptığı anlara Erdoğan'ın tepkisi damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dilberay Cüneyt Özdemir Zorunda mıyım olayı nedir? Dilber Ay kaç yaşında öldü? Dilberay kimi öldürdü, neden öldürdü? Dilber Ay neden hapse girdi, Dilberay neden cezaevinde yattı? Dilber ay hapse girdi mi, hapiste ne kadar yattı, hangi cezaevinde yattı? Dilberay kimdir? Dilberay hayatı ve biyografisi! Dilberay öldü mü, yaşıyor mu? Dilberay çocuğu var mı? Dilber Ay'ın çocukları kim? Dilberay manevi oğlu kim? Uzak Şehir setleri nerede? Uzak Şehir gerçek mi, diziden uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Uzak Şehir, CANLI izle! 11 Kasım Uzak Şehir, 1. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.