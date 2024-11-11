Haberler.com ile Nişantaşı Üniversitesi arasında iş birliği protokolü
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ile Haberler.com arasında üniversite-sektör iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri, Haberler.com'da staj yapma imkanı bulacak. Ayrıca ortak konferanslar, paneller düzenlenecek.
Haberler.com, sektöre nitelikli personeller yetiştirmeye devam ediyor. İnternet medyasının öncüleri arasında yer alan Haberler.com, yeni bir iş birliğine imza attı.
HABERLER.COM İLE NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ARASINDA PROTOKOL
Nişantaşı Üniversitesi ile Yeni Medya Elektronik A.Ş. arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri, Haberler.com'da staj yaparak meslek hayatına adım atmadan önce deneyim kazanacak. Ayrıca iki kurum iş birliğiyle ortak paneller, konferanslar düzenlenecek.
Öte yandan törene Nişantaşı Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Ahmet Süngeriçlioğlu ile Yeni Medya Elektronik A.Ş. Kurumsal İletişim Direktörü Betül Cirit yer aldı. Bu iş birliği, özellikle iletişim alanında eğitim gören öğrencilerimize, sektörde deneyim kazanmalarını sağlayacak yeni staj ve istihdam fırsatları sunarak onların kariyer gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
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