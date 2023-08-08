Gürcistanlı öğrenciler BAÜN Botanik Bahçesine hayran kaldı

TÖMER Yaz okulu programı ile Balıkesir'e gelen Gürcistanlı öğrenciler BAÜN kampüsü içinde bulunan Botanik bahçesine hayran kaldılar. Gürcistan Üniversitesi öğrencileri, Balıkesir Üniversitesi Botanik Bahçesini ziyaret etti ve burada keyifli zaman geçirdi. Gezi sonrasında öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu'ya teşekkür etti.

TÖMER Yaz okulu programı ile Balıkesir'e gelen Gürcistanlı öğrenciler BAÜN kampüsü içinde bulunan Botanik bahçesine hayran kaldılar.

Yaz okulu programı için Balıkesir Üniversitesinde bulunan Gürcistan Üniversitesi öğrencileri BAÜN Botanik Bahçesini ziyaret ettiler.

BAÜN TÖMER yaz okulu programı dahilinde Türkçe Öğrenen Gürcü Öğrenciler Üniversite kampüsünde bazı ziyaretlerde bulundular. Önce Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'yu ziyaret eden öğrenciler daha sonra kampüs alanındaki Botanik Bahçesine geçtiler.

Gürcistan Üniversitesi akademisyenleri Doç. Dr. Salih Uçak ve Dr. Öğretim Üyesi Manana Tsereteli, TÖMER Müdürü Prof. Dr. Ruhi İnan ve Yabancı Diller Yüksel Okulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Halil Küçükler'inde eşlik ettiği gezide öğrenciler Botanik Bahçesi Göletindeki kaplumbağaları beslediler. Oldukça keyifli zaman geçiren öğrenciler Botanik Bahçesi manzarasında fotoğraf çekildiler. Gürcistan Üniversitesi Türkoloji Kürsüsü öğrencileri gezi sonrasında kendilerine gösterilen misafirperverlik dolayı Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu'ya teşekkür etti. - BALIKESİR