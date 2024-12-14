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Gülten Dayıoğlu: Çocuklara ana dilimizi öğretmezsek, yarım insan olarak hayatlarına devam ederler

Gülten Dayıoğlu: Çocuklara ana dilimizi öğretmezsek, yarım insan olarak hayatlarına devam ederler
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Çocuk ve gençlik edebiyatının önemli isimlerinden Gülten Dayıoğlu, Papirüs programının bu haftaki konuğu oldu. Yazarlık serüvenini ve edebiyata bakış açısını anlatan Dayıoğlu, çocuklara ana dilimizi öğretmenin önemine dikkat çekti ve 'Ana dilimizi öğretmezsek, yarım insan yetiştiririz' dedi. Ayrıca 116 ülke gezdiğini belirten Dayıoğlu, bu seyahatlerin ufkunu açtığını vurguladı ve genç yazarlara tavsiyelerde bulundu.

Mesut Şenol ve Erinç Büyükaşık'ın sunduğu Papirüs programına bu hafta çocuk ve gençlik edebiyatının duayen ismi Gülten Dayıoğlu konuk oldu. Yazarlık serüvenini ve edebiyata bakış açısını anlatan Dayıoğlu, önemli mesajlar verdi.

"ANA DİLİ ÖĞRETEMEZSEK YARIM İNSAN YETİŞTİRİRİZ"

İlkokul öğretmeninin yeteneğini fark ettiğini belirten Dayıoğlu, ana dilin önemine dikkat çekerek, "Çocuklara ana dilimizi öğretmezsek, yarım insan olarak hayatlarına devam ederler" dedi. Doğru sözcükleri kullanmanın önemini vurgulayan yazar, gece kalkıp sözlüğe baktığını dile getirdi.

"116 ÜLKE GEZDİM, UFKUM AÇILDI"

Yazarlıkta deneyim ve hayal gücünün değerini açıklayan Dayıoğlu, "116 ülke gezdim, hepsi bambaşka ufuklar açtı" dedi. Genç yazarlara tavsiyelerde bulunarak, yayınevlerinin yeni isimlere tüm kapıları açtığını söyledi. Dayıoğlu, "Ben çocukların düzeyine inmiyorum, onların düzeyine erişmeye çalışıyorum" ifadeleriyle edebiyata bakışını özetledi.

Haberler.com / Şevval Çelik - Eğitim
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