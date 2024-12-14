Gülten Dayıoğlu: Çocuklara ana dilimizi öğretmezsek, yarım insan olarak hayatlarına devam ederler

Mesut Şenol ve Erinç Büyükaşık'ın sunduğu Papirüs programına bu hafta çocuk ve gençlik edebiyatının duayen ismi Gülten Dayıoğlu konuk oldu. Yazarlık serüvenini ve edebiyata bakış açısını anlatan Dayıoğlu, önemli mesajlar verdi.

"ANA DİLİ ÖĞRETEMEZSEK YARIM İNSAN YETİŞTİRİRİZ"

İlkokul öğretmeninin yeteneğini fark ettiğini belirten Dayıoğlu, ana dilin önemine dikkat çekerek, "Çocuklara ana dilimizi öğretmezsek, yarım insan olarak hayatlarına devam ederler" dedi. Doğru sözcükleri kullanmanın önemini vurgulayan yazar, gece kalkıp sözlüğe baktığını dile getirdi.

"116 ÜLKE GEZDİM, UFKUM AÇILDI"

Yazarlıkta deneyim ve hayal gücünün değerini açıklayan Dayıoğlu, "116 ülke gezdim, hepsi bambaşka ufuklar açtı" dedi. Genç yazarlara tavsiyelerde bulunarak, yayınevlerinin yeni isimlere tüm kapıları açtığını söyledi. Dayıoğlu, "Ben çocukların düzeyine inmiyorum, onların düzeyine erişmeye çalışıyorum" ifadeleriyle edebiyata bakışını özetledi.