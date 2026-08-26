Haberler

Gül Esin Anaokulu Yeni Eğitim Yılına Hazırlanıyor

Gül Esin Anaokulu Yeni Eğitim Yılına Hazırlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Efeler ilçesindeki Gül Esin Anaokulu, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde tadilat ve hazırlık çalışmalarıyla yenilendi. Okulun fiziki imkanları gözden geçirilirken, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk çalışmaları yerinde inceledi ve hazırlıkların titizlikle yürütülmesinin önemini vurguladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla öğrencilerin daha güvenli ve modern bir ortamda eğitim alması hedefleniyor.

Efeler ilçesindeki Gül Esin Anaokulu, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde yürütülen tadilat ve hazırlık çalışmalarıyla yeni döneme hazırlanıyor.

Okulda öğrencilerin daha güvenli, modern ve nitelikli eğitim ortamlarında eğitim alabilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında okulun fiziki imkanları ve eğitim alanları gözden geçirildi. Yapılan hazırlıklarla birlikte Gül Esin Anaokulu'nun yeni eğitim öğretim yılına eksiksiz şekilde başlaması hedefleniyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, okul yöneticilerinden devam eden hazırlıklar hakkında bilgi aldı. Okulun fiziki şartlarını da değerlendiren Çomruk, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde hazırlıkların titizlikle yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Gül Esin Anaokulu'nda sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla öğrencilerin yeni eğitim döneminde daha elverişli ve güvenli bir ortamda eğitim görmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi

Okullarda tüm velileri ilgilendiren zorunluluk geri getirildi

YPG/SDG kendini feshetti, Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu

Harita güncellendi, akıllara Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenya'da keçisini ararken altın buldu! Kazma küreği kapan bölgeye akın etti

Keçisini ararken buldu! Kazma küreği kapan bölgeye koştu
Kadın kuaföründeki rezillikleri eski çalışan ifşa etti: Bir anda boynunu öpüyordu

Kadın kuaföründeki rezillikleri eski çalışan ifaşa etti
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! İndirim geliyor

Günlerdir beklenen haber geldi! Gece yarısı büyük değişiklik var
Siber Güvenlik Başkanlığı 47 alanda uzman personel alacak

350 bin TL maaşla personel alımı yapılacak
Vadi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, çocuklarıyla birlikte Ahlat’ı gezdi

Boyuna gelen 2 oğlunu da yanına alıp bakın nereye gitti

İşte sokak ortasında öldürülen Şerife'nin son sözleri

Şerife'nin öldürülmeden önceki son sözleri: Bu adam bana...

Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı

Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı