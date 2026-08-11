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Güçlükonak'ta Okullarda Kapsamlı Bakım ve Onarım Çalışmaları Başlatıldı

Güçlükonak'ta Okullarda Kapsamlı Bakım ve Onarım Çalışmaları Başlatıldı
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Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde, öğrencilerin daha nitelikli ve güvenli ortamlarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla okullarda kapsamlı bakım, onarım ve tadilat çalışmaları başlatıldı.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, öğrencilerin daha nitelikli ve güvenli ortamlarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla okullarda kapsamlı bakım, onarım ve tadilat çalışmaları başlatıldı.

Güçlükonak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe genelindeki okul binalarının fiziki şartları iyileştiriliyor. Çalışmalar dahilinde Merkez İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Boyuncuk İlkokulu binalarında yenileme ve tadilat süreçleri titizlikle sürdürülüyor.

Güçlükonak Kaymakamı Semih Memiş'in talimatları ve destekleriyle hayata geçirilen projeyle, okulların yeni eğitim-öğretim yılına eksiksiz bir şekilde hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır" anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, fiziki ortamların iyileştirilmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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