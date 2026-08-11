Milli Eğitim Müdürü Özer, Gölyaka'daki Okul Çalışmalarını Yerinde İnceledi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Gölyaka'da bakım, onarım ve güçlendirme çalışmaları devam eden okullarda incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ve beraberindeki heyet, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında Gölyaka ilçesindeki eğitim yatırımlarını yerinde inceledi. Program kapsamında bakım ve onarım çalışmaları devam eden Gölyaka Anadolu Lisesi ile güçlendirme çalışmaları sürdürülen Şehit Ercan Eker İlkokulunda incelemelerde bulunan Özer, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Özer ve beraberindeki heyet, ilçede yapımı devam eden Atatürk Ortaokulu inşaatında da incelemelerde bulunarak projenin ilerleyişi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullardaki hazırlıkların planlanan takvim doğrultusunda sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı